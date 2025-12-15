Eurovisioonil astuvad võistlustulle 35 riigi esindajad
70. Eurovisiooni lauluvõistlusel osaleb 35 riiki. Euroopa Ringhäälingute Liit kinnitas, et vaatamata osade riikide lahkumisele lauluvõistluselt teiste liikmesriikide osalemise tasud ei tõuse.
Euroopa Ringhäälingute Liit kinnitas, et vaatamata Hollandi, Hispaania, Iirimaa ja Sloveenia lahkumisele Eurovisiooni lauluvõistluselt, teiste liikmesriikide osalemistasud ei tõuse.
"Esialgsed osalemistasud edastati huvitatud liikmesringhäälingutele septembris. Võime kinnitada, et ükski ringhääling ei maksa järgmise aasta võistlusel osalemise eest rohkem riikide lahkumise tõttu," kirjutas EBU.
70. korda toimuval Eurovisioonil astuvad võistlustulle:
Albaania
Armeenia
Austraalia
Austria
Aserbaidžaan
Belgia
Bulgaaria
Horvaatia
Küpros
Tšehhi
Taani
Eesti
Soome
Prantsusmaa
Gruusia
Saksamaa
Kreeka
Iisrael
Itaalia
Leedu
Läti
Luksemburg
Malta
Moldova
Montenegro
Rumeenia
Norra
Poola
Portugal
San Marino
Serbia
Rootsi
Šveits
Ukraina
Suurbritannia
Eurovisioonile naasevad Bulgaaria, Rumeenia ja Moldova pärast vastavalt kolme, kahe ja üheaastast pausi.
12. mail toimuvas esimeses poolfinaalis võistleb 15 laulu ja 14. mail toimuvas teises poolfinaalis samuti 15 laulu.
Žüriid hääletavad poolfinaalides ja nende punktid liidetakse publiku hääletuse tulemustega, et otsustada igast poolfinaalist edasi pääsevad kümme laulu.
Poolfinaalidest välja valitud 20 laulu liituvad 16. mail toimuvas suurfinaalis eelkvalifitseeritud Austria, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Suurbritannia lugudega.
Seejärel hääletavad osalevate riikide ja ülejäänud maailma vaatajad koos 35 osaleva ringhäälinguorganisatsiooni määratud žüriidega suurfinaalis, et otsustada 70. Eurovisiooni lauluvõistluse võitja.
Loosimine, mis selgitab välja, millises poolfinaalis iga laul esitatakse, toimub 12. jaanuaril Viinis.
Toimetaja: Annika Remmel
Allikas: EBU