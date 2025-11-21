EBU muudab usalduse suurendamise eesmärgil Eurovisiooni hääletusreegleid

Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) teatas mitmest olulisest muudatusest Eurovisiooni lauluvõistluse hääletussüsteemis. Muudatuste eesmärk on tugevdada konkursi usaldusväärsust, läbipaistvust ja publiku kaasatust.

Uuendused valmisid pärast ulatuslikke arutelusid EBU liikmetega tänavuse 2025. aasta võistluse järel. Sõltumatu nõustaja viis läbi põhjaliku analüüsi ning kohtus osalevate ringhäälingute peadirektorite ja teiste rahvusvaheliste suurürituste korraldajatega. Nende ettepanekud langesid kokku delegatsioonijuhtide tagasisidega ning said aluseks 2026. aasta reeglite uuendustele.

Eurovisiooni lauluvõistluse direktor Martin Green sõnas, et konkursi neutraalsus ja ausus on EBU-le, selle liikmetele ja publikule üliolulised.

"Eurovisioon peab jääma ühtsust ja muusikat tähistavaks sündmuseks. Võistlust ei tohi kasutada poliitilistel või muudel kõrvalistel eesmärkidel," rääkis Green.

Green lisas, et lisaks uutele reeglitele karmistatakse ka kehtivate reeglite jõustamist – sealhulgas laulusõnade ja lavastuse osas – ning liikmesringhäälinguid suunatakse vastutama reeglite ja väärtuste täitmise eest.

Peamised muudatused 2026. aastaks:

Täpsemad reeglid kampaaniate kohta

Uuendatud hääletusjuhised ja käitumiskoodeks piiravad ülemääraseid mõjutuskampaaniaid, eriti neid, mida korraldavad või toetavad kolmandad osapooled, sh valitsused.

Osalejatel ja ringhäälingutel ei ole lubatud sellistes kampaaniates osaleda ega neid toetada. Reeglite rikkumine võib kaasa tuua sanktsioonid.

Vähem maksimaalhääli

Alates 2026. aastast saab iga hääletusviisi (online, SMS, kõne) kaudu anda kuni 10 häält senise 20 asemel. Muudatusega soovitakse julgustada fänne toetust eri riikide vahel jagama.

Žürii naasmine poolfinaalidesse ja koosseisu laiendamine

2026. aastal taastub poolfinaalides žürii roll, luues taas 50/50 suhte žürii- ja telehääletuse vahel nagu finaalis. Muudatus peaks tagama mitmekesisema ja muusikaliselt tasakaalustatuma finaalikoosseisu.

Žüriiliikmete arv suureneb viielt seitsmele ning laiendatakse ka valdkondi, mille ekspertidest žüriisid komplekteerida: muusikakriitikud ja -ajakirjanikud, muusikaõpetajad, loomeprofessionaalid (koreograafid, lavastajad), kogenud muusikatööstuse tegijad. Igas žüriis peab olema vähemalt kaks 18–25-aastast liiget.

Kõik žüriiliikmed peavad allkirjastama deklaratsiooni, millega kinnitavad sõltumatut ja erapooletut hääletamist ning hoidumist eelistuste jagamisest sotsiaalmeedias enne võistluse lõppu.

Tugevdatud tehnilised turvameetmed

Koostöös hääletuspartneriga laiendab EBU turvasüsteeme, mis tuvastavad ja ennetavad pettuslikku või koordineeritud hääletamist. Suurendatakse ka kahtlaste mustrite seiret, et tagada telehääletuse tulemuste usaldusväärsus.

"Need sammud aitavad hoida fookust muusikal, loovusel ja ühendusel," sõnas Green. "Kuigi 2025. aasta tulemus oli kehtiv ja tugev, aitavad need muudatused tõsta usaldust ning tagada, et iga hääl loeks."

Kõik uuendused kinnitas Eurovisiooni lauluvõistluse juhtorgan ehk reference group. Nende mõju analüüsitakse pärast 2026. aasta võistlust.

Detsembri alguses arutlevad EBU liikmed peaassambleel muudatuspaketi üle, kuid hääletust sellel teemal ei toimu. Pärast assambleed alustab EBU liikmesringhäälingutega ettevalmistusi 2026. aasta osalejate kinnitamiseks. Osalejate lõplik nimekiri avalikustatakse enne jõule.

Eurovisiooni 70. lauluvõistlust korraldab ORF ning see toimub 12., 14. ja 16. mail 2026 Viinis.