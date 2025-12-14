Noorte Eurovisiooni võitis Prantsusmaa

Tegemist on Prantsusmaa neljanda võiduga noorte Eurovisioonil, millega jagab riik nüüd rekordit Gruusiaga. Prantsusmaa varasemad võidud pärinevad aastatest 2020, 2022 ja 2023.

Kokku osales võistlusel 18 riiki. Pärast mitmeaastast pausi naasid konkursile Horvaatia, Montenegro ja Aserbaidžaan. Eesti tänavu oma lauljat võitslusele ei saatnud.

Võitja selgitamisel osalesid vaatajad 188 riigist. Kokku anti veebihääletusel 2,5 miljonit häält, mis on 200 000 võrra rohkem kui aasta varem. Žüriid, kuhu kuulusid igast riigist kolm muusikaeksperti ja kaks 10–15-aastast last, andsid 50 protsenti punktidest.

Veebihääletus toimus kahes voorus: enne otseülekannet eelvaateklippide põhjal ning pärast viimast live-esitust.

Lou Deleuze kogus finaalis 248 punkti. Teise koha sai Ukraina esindaja Sofia Nersesian lauluga "Motanka" (177 punkti) ning kolmandaks tuli Gruusia esindaja Anita Abgariani looga "Shine Like a Star" (176 punkti).

Noorte Eurovisiooni direktor Martin Green nimetas tänavust võistlust erakordseks noorte ande, loovuse ja rõõmu tähistamiseks. "Need noored artistid on Euroopa muusikakogukonna tulevik ja särasid täna rohkem kui kunagi varem," ütles ta.

Konkursi tegevprodutsent Natia Mshvenieradze sõnul näitas tänavune võistlus taas, kuidas laste anne ja loovus suudavad inimesi ühendada.

Õhtut juhtisid GPB saatejuht Liza Tsikauri ja pianist Davit Aladashvili. Vahepalana astusid lavale ka kaks varasemat Gruusia võitjat: Candy (2011) ja Bzikebi (2008). Mullune Gruusia võitja Andria Putkaradze esines koos tänavuste osalejatega looga "Shine Together".

Erinevalt täiskasvanute Eurovisioonist ei ole noorte Eurovisiooni võitjal kohustust korraldada järgmist võistlust. EBU teatas, et järgmise aasta võõrustaja selgub lähinädalatel koostöös liikmesringhäälingutega.