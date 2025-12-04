X!

Iisrael sai loa osaleda 2026. aasta Eurovisioonil

Eurovisioon
Iisraeli esindaja Yuval Raphael esitamas 69. Eurovisiooni lauluvõistluse finaalis lugu
Iisraeli esindaja Yuval Raphael esitamas 69. Eurovisiooni lauluvõistluse finaalis lugu "New Day Will Rise" Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Martin Meissner
Eurovisioon

Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) andis Iisraelile loa osaleda 2026. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel.

Ehkki mitu riiki ähvardasid boikotiga, otsustasid EBU liikmed neljapäeval Iisraeli osalemist mitte hääletusele panna.

Samas hääletasid liikmed ülekaalukalt uute reeglite poolt, millega soovitakse takistada valitsusi ja kolmandaid osapooli laule häälte püüdmiseks ülemäära reklaamimast.

Muudatus on ajendatud süüdistustest, nagu oleks Iisrael tänavu oma võistluslaulu edule ebaausalt kaasa aidanud.

Eurovisiooni lauluvõistlust korraldavad rahvusringhäälingud kogunesid neljapäeval arutama, kas kõrvaldada Iisrael järgmise aasta võistluselt, kuna mitu riiki on ähvardanud Gaza sõja tõttu osalemisest loobuda.

Küsimus tekitas osalejate seas teravaid erimeelsusi. Võistlust jälgivad küll miljonid vaatajad, kuid ajalooliselt on see sageli põimunud riikidevaheliste pingete, rahvusvaheliste probleemide ja poliitilise hääletamisega.

Hispaania ja mitmete teiste riikide ringhäälingud on ähvardanud üritust boikoteerida, kui Iisraelil lubatakse osaleda. Põhjendusena toodi välja Gaza ohvrite arv, samuti süüdistatakse Iisraeli võistluse ametlikku neutraalsust kaitsvate reeglite eiramises.

Eurovisiooni suurtoetaja Saksamaa on aga teatanud, et nemad ei osale, kui Iisraeli osavõtt keelatakse.

Tänavu teise koha saavutanud Iisrael pole süüdistustele vastanud, kuid väidab, et on langenud ülemaailmse laimukampaania ohvriks.

Sloveenia, Iirimaa, Hispaania ja Holland teatasid, et boikoteerivad järgmise aasta Eurovisiooni lauluvõistlust, kuna Iisraelil lubati võistelda.

Hispaania kuulub Eurovisiooni suurde viisikusse. See tähendab, et Hispaania pääseb alati otse Eurovisiooni finaali, sest koos Inglismaa, Saksamaa ja Prantsusmaaga ollakse rahaliselt lauluvõistluse suurimad toetajad. Viisiku viimane riik on tolle aasta korraldajamaa.

Eeldatavasti loobub võistlusest ka Island. Samuti hakkab lauluvõistlusel osalemise üle arutlema Belgia, kirjutab BBC.

Iisraeli 2025. aasta esindaja Yuval Raphael viibis Nova muusikafestivalil, mis oli üks sihtmärke Hamasi 2023. aasta 7. oktoobri rünnakutes, millest sai alguse Gaza sõda.

Iisraeli andmetel hukkus 7. oktoobril rünnakutes kokku 1200 inimest ja 251 võeti pantvangi.

Rünnakule järgnenud Iisraeli pealetungi käigus on Gaza terviseametnike teatel surma saanud üle 70 000 palestiinlase, kellest enamik olid tsiviilisikud.

Iisraeli avalik-õiguslik ringhääling KAN teatas, et valmistub järgmise aasta võistluseks ning avalikustab peagi muudatused esindaja valimise korras.

EBU andmetel jälgib 1956. aastal alguse saanud Eurovisiooni lauluvõistlust ligikaudu 160 miljonit vaatajat.

Osalemise aluseks on kuulumine EBU-sse ja see ei piirdu vaid Euroopaga.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters, BBC

Samal teemal

Võitja!

kuula võistluslugusid

viimased uudised

04.12

Iisrael sai loa osaleda 2026. aasta Eurovisioonil

21.11

EBU muudab usalduse suurendamise eesmärgil Eurovisiooni hääletusreegleid

14.10

Eurovisiooni uus peaprodutsent Gert Kark: ETV-st on pärit minu tööeetika ja -tahe

14.10

EBU lükkab Eurovisiooni-teemalise arutelu detsembrisse

26.09

EBU korraldab Eurovisiooni ja Iisraeli teemal hääletuse

20.08

2026. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus toimub Viinis

27.06

Martin Österdahl lahkub Eurovisiooni tegevjuhi kohalt

29.05

Tommy Cashi "Espresso Macchiato" murdis Billboardi ja Briti edetabelitesse

28.05

Eurovisioonile elas kaasa 166 miljonit inimest

22.05

Eurovisioonile elas ERR-i vahendusel kaasa üle poole miljoni inimese

Laadi alla

Loetumad uudised

04.12

Iisrael sai loa osaleda 2026. aasta Eurovisioonil

21.11

EBU muudab usalduse suurendamise eesmärgil Eurovisiooni hääletusreegleid

14.10

Eurovisiooni uus peaprodutsent Gert Kark: ETV-st on pärit minu tööeetika ja -tahe

18.05

Eurovisiooni võitis Austria, Eesti saavutas kolmanda koha!

29.05

Tommy Cashi "Espresso Macchiato" murdis Billboardi ja Briti edetabelitesse

12.05

Eurovisiooni võitis Šveits, Eesti tuli 20. kohale

20.08

2026. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus toimub Viinis

22.04

Otseülekanne lõppenud: Tommy Cashi pressikonverents Eesti meediale

22.05

Eurovisioonile elas ERR-i vahendusel kaasa üle poole miljoni inimese

26.09

EBU korraldab Eurovisiooni ja Iisraeli teemal hääletuse

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo