Iisrael sai loa osaleda 2026. aasta Eurovisioonil

Ehkki mitu riiki ähvardasid boikotiga, otsustasid EBU liikmed neljapäeval Iisraeli osalemist mitte hääletusele panna.

Samas hääletasid liikmed ülekaalukalt uute reeglite poolt, millega soovitakse takistada valitsusi ja kolmandaid osapooli laule häälte püüdmiseks ülemäära reklaamimast.

Muudatus on ajendatud süüdistustest, nagu oleks Iisrael tänavu oma võistluslaulu edule ebaausalt kaasa aidanud.

Eurovisiooni lauluvõistlust korraldavad rahvusringhäälingud kogunesid neljapäeval arutama, kas kõrvaldada Iisrael järgmise aasta võistluselt, kuna mitu riiki on ähvardanud Gaza sõja tõttu osalemisest loobuda.

Küsimus tekitas osalejate seas teravaid erimeelsusi. Võistlust jälgivad küll miljonid vaatajad, kuid ajalooliselt on see sageli põimunud riikidevaheliste pingete, rahvusvaheliste probleemide ja poliitilise hääletamisega.

Hispaania ja mitmete teiste riikide ringhäälingud on ähvardanud üritust boikoteerida, kui Iisraelil lubatakse osaleda. Põhjendusena toodi välja Gaza ohvrite arv, samuti süüdistatakse Iisraeli võistluse ametlikku neutraalsust kaitsvate reeglite eiramises.

Eurovisiooni suurtoetaja Saksamaa on aga teatanud, et nemad ei osale, kui Iisraeli osavõtt keelatakse.

Tänavu teise koha saavutanud Iisrael pole süüdistustele vastanud, kuid väidab, et on langenud ülemaailmse laimukampaania ohvriks.

Sloveenia, Iirimaa, Hispaania ja Holland teatasid, et boikoteerivad järgmise aasta Eurovisiooni lauluvõistlust, kuna Iisraelil lubati võistelda.

Hispaania kuulub Eurovisiooni suurde viisikusse. See tähendab, et Hispaania pääseb alati otse Eurovisiooni finaali, sest koos Inglismaa, Saksamaa ja Prantsusmaaga ollakse rahaliselt lauluvõistluse suurimad toetajad. Viisiku viimane riik on tolle aasta korraldajamaa.

Eeldatavasti loobub võistlusest ka Island. Samuti hakkab lauluvõistlusel osalemise üle arutlema Belgia, kirjutab BBC.

Iisraeli 2025. aasta esindaja Yuval Raphael viibis Nova muusikafestivalil, mis oli üks sihtmärke Hamasi 2023. aasta 7. oktoobri rünnakutes, millest sai alguse Gaza sõda.

Iisraeli andmetel hukkus 7. oktoobril rünnakutes kokku 1200 inimest ja 251 võeti pantvangi.

Rünnakule järgnenud Iisraeli pealetungi käigus on Gaza terviseametnike teatel surma saanud üle 70 000 palestiinlase, kellest enamik olid tsiviilisikud.

Iisraeli avalik-õiguslik ringhääling KAN teatas, et valmistub järgmise aasta võistluseks ning avalikustab peagi muudatused esindaja valimise korras.

EBU andmetel jälgib 1956. aastal alguse saanud Eurovisiooni lauluvõistlust ligikaudu 160 miljonit vaatajat.

Osalemise aluseks on kuulumine EBU-sse ja see ei piirdu vaid Euroopaga.