Ka Island boikotib Iisraeli tõttu Eurovisioonil osalemist

Islandi ringhääling RÚV teatas, et boikoteerivad Eurovisioonil osalemist, sest Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) andis Iisraelile loa osaleda 2026. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel.

"Iisraeli rahvusringhäälingu KAN-i osalemine võistlusel on tekitanud lõhesid nii Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) liikmete kui ka laiema avalikkuse seas," teatas RÚV kolmapäevases avalduses.

Möödunud neljapäeval toimus Genfis EBU peaassamblee, kus olulise teemana oli arutlusel Eurovisioon, selle võimalikud muudatused ning osalemistingimused. Ehkki mitu riiki ähvardasid boikotiga, otsustasid EBU liikmed Iisraeli osalemist mitte hääletusele panna. See tähendab, et Iisrael sai õiguse lauluvõistlusel osaleda.

Island on viies riik, mis on oma loobumisest teada andnud. Kohe pärast peaassamblee lõppu andsid otsusest võistlust boikoteerida teada Hispaania, Holland, Sloveenia ja Iirimaa.

Iirimaa rahvusringhäälingu RTE esindaja rõhutas, et Iisraeli osalemine pole kohane Gazas valitseva humanitaarkriisi valguses. "Olukord seal seab jätkuvalt ohtu paljude tsiviilisikute elud."

Samas hääletasid liikmed ülekaalukalt uute reeglite pool, mis puudutavad eelkõige lauluvõistlusel hääletamist – juurde on toodud žüriid, noorte häält soovitakse senisest enam kuulda võtta ja muutunud on häälte arv, kui palju ühe laulu poolt saab hääletada. Muudatus on ajendatud süüdistustest, nagu oleks Iisrael tänavu oma võistluslaulu edule ebaausalt kaasa aidanud.

Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Erik Roose kinnitas esmaspäeval, et Eesti Eurovisiooni boikoteerida ei plaani.

Riikidel on aega oma osalus 2026. aasta Eurovisioonil kinnitada detsembri keskpaigaks.