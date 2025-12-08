Erik Roose: ERR osaleb 2026. aasta Eurovisioonil

ERR-i juhatuse esimees Erik Roose kinnitas "Ringvaates", et Eesti Rahvusringhääling plaanib osaleda 2026. aastal Eurovisioonil ja kuigi EBU liikmed on Iisraeli osaluse üle eri meelel, toimub Eurovisioon plaanipäraselt.

Möödunud neljapäeval toimus Genfis Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) peaassamblee, kus olulise teemana oli arutlusel Eurovisioon ja selle võimalikud muudatused ning osalemistingimused, sealhulgas Iisraeli osalus tuleval aastal.

Koosolekul osalenud ERR-i juhatuse esimees Erik Roose tunnistas "Ringvaatele", et Eurovisiooni puudutav arutelu oli EBU koosolekul pikk, kestes üle kahe tunni. "Kõik said oma seisukohad välja öelda," avas ta.

Juba enne koosolekut olid mitmed EBU liikmed ähvardanud Eurovisiooni Iisraeli osaluse tõttu boikoteerida. Roose sõnul on poole aasta jooksul EBU liikmete vahel toimunud tõsised ja pingelised debatid. "Need mured on olnud siirad."

Kui vahepeal oli plaanis hääletus Iisraeli osaluse üle, siis 4. detsembril toimunud koosolekul pandi hääletusele Eurovisiooni uued reeglid. "EBU karmistas oluliselt reegleid. Kui EBU pakutud muudatusi ei oleks peetud piisavaks, siis oleks Iisraeli küsimus hääletusele pandud."

Uued reeglid puudutavad eelkõige lauluvõistlusel hääletamist – juurde on toodud žüriid, noorte häält soovitakse senisest enam kuulda võtta ja muutunud on häälte arv, kui palju ühe laulu poolt saab hääletada. Roose sõnul on muudatused reaktsiooniks viimasele Eurovisioonile, kus Iisrael tõusis publikuhäälte toel teisele kohale. "Osa liikmeid ja ka rahvas ütles, et see on kahtlane ja manipuleeritud."

Hetkel on Eurovisioonist loobumisest teada andnud neli riiki: Hispaania, Sloveenia, Iirimaa ja Holland. "Mõned võivad juurde tulla," ennustas Roose ja kinnitas, et Eesti Rahvusringhääling osaleb Eurovisioonil.

EBU teatas möödunud nädalal, et liikmetel on aega oma osalus 2026. aasta Eurovisioonil kinnitada detsembri keskpaigaks.