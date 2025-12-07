X!

Marina Laikjõe: eesti naised võiksid prantslannadelt õppida julgust

Hommik Anuga
Foto: Ken Mürk/ERR
Hommik Anuga

Giid-lektor Marina Laikjõe rääkis saates "Hommik Anuga", et eesti naised võiksid õppida prantslannadelt julgust olla nemad ise. Laikjõe sõnul ehitab iga inimene ise oma elu ja see, mis teised sinust arvavad ja ootavad, on teiste inimeste mure.

"Väga paljud prantsuse mehed on armastanud naisi, kes on neist palju vanemad," ütles Prantsusmaa giid-lektor Marina Laikjõe, kes kirjutas prantsuse stiiliikoonidest raamatu. Raamatu üheks kangelannaks on Prantsusmaa esileedi Brigitte Macron, kes on oma abikaasast, Prantsuse president Emmanuel Macronist 24 aastat vanem.

Raamatus toob Laikjõe välja ikooniliste naiste eluseiku, mida paljud ei tea. Näiteks, et Brigitte Bardot elu on olnud nii traagiline, et ta on üritanud endalt mitmeid kordi elu võtta, pojast lahti öelnud ja ka filmirežissöörid on teda ära kasutanud. "Filmindusest lahkus ta omal soovil oma populaarsuse tipul," lisas Laikjõe.

Bardot puhul oli tegemist äärmiselt rangete vanematega, kes karistasid iga tema pisikest väärsammu. "Selleks, et oma vanemate tähelepanu võita, panigi ta teismelisena oma pea gaasiahju," nentis Laikjõe.

Cahtherine Deneuve on Laikjõe enda lemmik põhjusel, et ta laseb inimesed rohkem enda ligi. "Sa võid teda kohata näiteks hommikul turul, moeetendustel. Ta räägib inimestega, võtab osa filmidest ka vanemas eas. Ta on šikk ja äge pariisitar," nentis Laikjõe.

Raamatu neljas kangelanna on moelooja Coco Chanel. "Tal oli väga vastik iseloom. Selles mõttes on ta aga ääretult äge naine, et tema kaubamärk koosneski temast endast. Ta kandis kõike, mida ta lõi, sest ta armastas enda loomingut kõige rohkem. Ta ütles, et teebki riideid iseendale."

Laikjõe sõnul võiksid eesti naised õppida prantslannadelt julgust. "Sellest ei ole mitte midagi, kui inimesed on teistsugused, kui ühiskond neilt ootab, sest iga inimene ehitab oma elu. See, mida teine inimene arvab sinust, on täiesti teise inimese mure. See ei ole kõige olulisem, et olla nii, nagu kõik sinust ootavad."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Hommik Anuga", saatejuht Anu Välba

