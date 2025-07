Parimaks eesti luule viisistuseks tõusis "Eesti muld ja eesti süda"

Vikerraadio toimetuse valikul sai hääletusel valida 70 laulu seast, mille sõnad pärinevad eesti luulest.

Lydia Koidula ja Rein Rannapi loo "Eesti muld ja eesti süda" järel hääletati teisele kohale Jaan Krossi 1957. aastal oma tulevasele abikaasale Ellen Niidule kirjutatud luuletus "Imeline laas", mille on viisistanud Tarmo Urb ja millest sai vendade Urbide armastatumaid laule. Kolmandaks valiti Ott Arderi luuletus "Suudlus läbi jäätunud klaasi", millele Rein Rannap kirjutas muusika 1981. aastal ja mida esitas Ruja. Sama loo valisid Vikerraadio kuulajad 2021. aastal eesti parimaks armastuslauluks.

Hääletuse eestvedajatele, Vikerraadio peatoimetajale Janek Lutsule ning kirjanik Jan Kausile valmistas tulemust nähes rõõmu, et pingerea eesotsas on nõnda palju klassikalist luulet, Ernst Ennolt lausa kaks teksti.

"Ilukirjanduse ühiskondliku rolli küsimuses tajutakse üht ohtu tendentsis, mille kohaselt kontakt kirjandusliku pärandiga väheneb või on lausa kadumas. Näiteks eestikeelse Wikipedia vabavärsi-artikkel räägib küll Lauri Räpist, aga selles pole mainitud Jaan Krossi 1958. aasta debüütluulekogu "Söerikastaja", kust pärineb ka meie edetabelis teise koha pälvinud luuletus "Sel künkal algas imeline laas". Seda rõõmustavam, et klassikaline kirjasõna on ennast meie levimuusikas nõnda tajutavalt kuuldavaks teinud. Rääkimata sellest, et Lydia Koidulaga alanud eesti naisluule traditsioon on kehtestanud ennast meie edetabeli esikümnes lausa viie tekstiga," ütles Jan Kaus.

Üleskutse idee autor Janek Luts tänas kõiki, kes lugusid kuulasid, kaasa mõtlesid ja oma valiku tegid. Vikerraadio peatoimetaja nentis, et juba ärkamisajast, kui Kristan Jaak Peterson esitas luuletuses "Kuu" meile pealisküsimuse – kas siis selle maa keel laulu tuules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida? –, on luuletajad hoidnud oma sõna ja mõtte seadmisel meie rahvast, keelt, maad ja loodust.

"Väiksematel rahvastel on luuüdis püüdlus hoida seda, mis on ainulaadne ja peamine. See kõik on väga klaarilt ka tulemuses, mis kujunes kuulajate hääletuses, et 70 luulelaulu seast valida need, mis enam kõnetavad kookõlas heli ja esitusega," lausus Luts.

Vikerraadio kuulajate 15 lemmikut: