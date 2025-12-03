ARHIIVIPÄRLID | Meenuta Kaljo Kiiska tema 100. sünniaastapäeval

3. detsembril on näitleja, lavastaja ja poliitiku Kaljo Kiisa 100. sünniaastapäev. Heidame pilgu ERR-i arhiivikaadritele Kiisast nii pildis kui ka videos.

Eesti filmi- ja teatrimaailma legend Kaljo Kiisk sündis 3. detsembril 1925. aastal Voka vallas Vaivina külas.

1943. aastal lõpetas Kiisk Narva kaubanduskeskkooli ja suundus isa eeskujul Tallinna Polütehnilise Instituudi üliõpilaseks, kus ta õppis maavarade allmaakaevandamist.

Teisel kursusel avastas Kiisk juhuslikult ajalehest, et Tallinna Teatriinstituuti võetakse noormehi vastu ning endalegi ootamatult sai teatri alal täiesti kogenematu noormees teatriinstituuti sisse.

1948. aastal suundus ta õppima Moskva GITIS-e eesti stuudiosse, mille lõpetas 1953. aastal. Kiisk asus näitlejana tööle Eesti Draamateatrisse, kus ta töötas 1955. aastani.

Ta on meenutanud, et uks kinomaailma avanes talle üpris juhuslikult. 1955. aasta maikuu keskel sai ta Tallinna Kunstiliste ja Kroonikafilmide Kinostuudiolt pakkumise režissööri ametikohale. Tallinnfilmi režissööri ametikohal töötas Kiisk 1990. aastani.

1983. aastast mängis ta külalisnäitlejana mitmes teatris. Eesti rahva mällu on Kiisk jäänud lisaks kellamees Liblena ka "Õnne 13" Johannesena. Kiisk oli üks esimesi inimesi, kellega sarja režissöör Tõnis Kask seriaali sünni ajal nõu pidas, ja nii sai Kiisk ise kujundada ka Johannese tegelaskuju.

Kaljo Kiisk oli Eesti Teatriliidu (1953), Eesti Kinoliidu (1962) ja Eesti Näitlejate Liidu liige (1994, aastast 1995 auliige).

Kaljo Kiisa loominguga saab tutvuda ka Jupiteris.

"Tähelaev: Kaljo Kiisk" (2005)

"Maagiline Kaljo Kiisk" (1993)

"Kommentaare Eesti filmile: "Hullumeelsus"" (1997)

"Kultuuri kodu: Kaljo Kiisk" (2025)

"Kommentaare Eesti filmile: Jahid merel" (1994)