Timo Steiner: personali muutmine ei lahendaks koolisiseseid pingeid

Tallinna muusika- ja balletikooli direktori ametist lahkuv Timo Steiner leiab, et kooli klassikalise muusika valdkonnas tekkinud konflikte ei lahenda personali väljavahetamine, vaid õppetöö eesmärgid ja korraldus on vaja üle vaadata.

Tallinna muusika- ja balletikooli (MUBA) direktor Timo Steiner teatas kolmapäeval, et lahkub omal soovil ametist.

Novembri alguses jõudis avalikkuse ette, et MUBA-s on suured sisemised konfliktid, muuhulgas avaldati koolis umbusaldust klassikalise muusika õppejuhile Reet Käärikule.

Steiner rõhutas "Ringvaates", et MUBA-sisesest konfliktist rääkides on juttu klassikalise muusika valdkonnast, mitte balletist või rütmimuusikast.

"Jutt käib klassikavaldkonna omavahelistest pingetest. See on täiesti olemas. Aga mis puudutab minu tänast teadet, siis mulle tundus, kui ma vaatasin enda teekonda MUBA-s, siis see, kuhu ma olen selle organisatsiooniga jõudnud ja mis edasi peaks tegema, oli selge tundmus, et siin on vaja järgmist energiat, võib-olla natukene teist juhtumisstiili, et MUBA-ga järgmistele tasanditele astuda," rääkis ta.

Plaan juhtimine kellegi teise kätte anda on Steineril juba mõnda aega mõttes olnud. Koolijuhi sõnul on kolme kooli – Tallinna muusikakeskkooli, Tallinna balletikooli ja Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli – liitmine, süsteemide loomine ja uue maja ehitamine omajagu energiat nõudnud.

"Seda on lihtsalt kohutavalt palju. Ma arvan, et seda ehk ongi liiga palju, et sellega nii pikalt tegeleda. Mul mõnes mõttes saabki see ilus viieaastane periood natuke varem täis, kus ma enam-vähem plaanisingi, et see aeg võiks lõppeda," lausus Steiner.

Koolijuhi sõnul võtabki kolme kooli liitmine ja ühise keele leidmine aega. MUBA-s saavad kokku nii põhi-, kesk- ja kutseharidus, mille kokkupuutepunktid enne kooli avamist olid Steineri sõnul pigem sümboolsed

"Üks mu kolleeg ütles täna, et see on nagu ühendada Tartu ja Tallinna ülikooli. Need on väga põhimõtteliselt erinevalt tegutsenud koolid ja nüüd peame leidma selle raami, kus mõlemad pooled saaksid rahulikult töötada."

Küsimusele, miks ei lahku direktori asemel klassikalise muusika õppejuht Reet Käärik, keda 59 kolleegi umbusaldasid, vastas Steiner, et tegu on palju sügavamate küsimustega.

"Kui see teadmine tugevamalt tekkis, et seal valdkonnas on pinge jätkuvalt sees, siis ma küsisin ka endalt, kas muudab midagi, kui need inimesed muutuksid. Ma pean ausalt vastama, et minu hinnangul see ei ole nii. On vaja väga rahulikult üle vaadata õppe eesmärgid, korraldused, kõik see bürokraatiline pool ja väga avatult üksteisega suhelda, siis saab sealt edasi. Seda ei lahenda ajakirjanduse vahendusel ja seda ei lahenda ka kiire inimeste vahetamine," leiab ta.

Steineri sõnul aitab direktori vahetamine olukorrale uue energia ja vaatega läheneda. Temale teadaolevat teisi lahkujaid ei ole.

"Ka järelejäävatel päevadel tegelen sellega, et dialoog taastuks ja inimesed hakkaksid omavahel suhtlema, rääkima, lahendusi leidma," sõnas koolijuht.

Koolijuhtimise annab Steiner kerge südamega üle. Tema esmane ülesanne organisatsioon tööle saada.

"Ma olen teinud, mis ma olen saanud. Selles mõttes annan kerge südamega üle, et see organisatsioon ikkagi toimib, nüüd on lihtsalt vaja arengutega edasi minna," lausus ta.

Pärast viimast tööpäeva 21. detsembril plaanib Steiner ennast heliloomingule pühendada.

"Mõnda aega ei ole minu jaoks väga head tasakaalu muusika kirjutamise ja administreerimise vahel olnud. Äkki saan mõne võla, mis mul enda sees tiksub, ära lahendada esimeste kuudega," avaldas ta.