Timo Steiner: MUBA maja püsti saamine ongi olnud väga keeruline

MUBA direktor Timo Steiner kommenteeris "Vikerhommikus" koolist väljapoole jõudnud probleeme. Ta tõdes, et maja püsti saamine on olnud väga keeruline, kuid loodab, et rahulikel ühistel aruteludel leitakse kompromissikohad ning suudetakse ühised väärtused uuesti paika panna.

Kolmapäeval avaldas Eesti Ekspress pika loo MUBA-s toimuvast konfliktist seoses klassikalise muusika õppejuhi Reet Käärikuga, kellele 59 sel aastal edutult umbusaldust avaldas. EE kirjelduste kohaselt on "Eesti uhkeimast koolist on saanud ussipesa" ning "sulni ja särava pealispinna all mäslevad tormised hoovused ning ilus klantspilt ähvardab raginal kokku vajuda".

Steiner täpsustas Vikerhommikus, et ei saa rääkida tervest MUBA-st. "See on ühe valdkonna, klassikalise muusika valdkonna sisetüli, mis on nüüd kahjuks jõudnud ka väljapoole maja. Üle terve kooli see minu meelest ei laiene," toonitas direktor.

"Mure seisneb selles, et MUBA ei ole tulnud tühjale kohale, vaid tulnud kolmest koolist kokku ja just selle klassikalise muusika vaates on kokkupuute kohad Georg Otsa muusikakoolil ja Tallinna muusikakeskkoolil. Rütmimuusika elab natukene oma elu, balletikool ka. Aga klassikalise muusika õppe-kultuurid on natukene kokku põrganud," selgitas Steiner.

Steineri sõnul ollakse muusikakeskkooli poolt harjunud töötamas olukorras, kus ei ole teisi valdkondi. "Otsakoolis on töötatud hästi pikalt nii, et seal on ka rütmimuusika sees. Võib-olla sealt nägemuse, teistega arvestada tahtmise ja oskamise vahelt see erinevus kuskilt läheb," märkis direktor ning lisas, et sütikuks on ka asjaolu, et kutsehariduse ja üldhariduse rahastamine toimub erineva loogika alusel, mis tähendab, et õpetajad saavad vastavalt õppeastmele sama töö eest erinevat palka.

"Need ei ole täna päris ühele joonele jõudnud, see on pikem protsess. Loodetavasti järgmisel aastal laheneb see ära. See ongi võib-olla sütik olnud selle asja juures," tõdes ta.

Samas oli ühendkooli luues kokkuleppe see, et kõik lepingud tuleb üle võtta. "Ja ega me õpetajate arvu drastiliselt vähendada ei saa, sest meil on tunnid, mida tuleb anda. Neid õpetajaid on vaja," lisas Steiner.

Tšellist Silvia Ilves sõnas artikli ilmumise järel ühismeedias, et artikli autor ei liialda ning tunneb, et tema poegadel ei ole koolis hea olla, tuues põhjuseks nii kiuslikke ja väsinud õpetajaid kui ka õpitahte langemist. "See on kõvasti ülevõimendatud. Ma ei saa seda kahjuks tõsiselt võtta," kommenteeris Steiner.

"Me oleme seda sügisest saati üritanud edasi liikuda. Kompromissikohad on seal, et peame täiesti rahulikult uuesti läbi arutama, keda me õpetame, kuidas õpetame. Eelarve teema saame järgmine aasta loodetavasti ühele joonele. Tuleb rahulikult üksteisega arutada ja ikkagi arvestusega, et tagasi ajalugu ei lähe, vaid edasi, et kool, mis tundub küll suur, aga on võimaluste poolest väga äge, siis maksimaalselt ka oma potentsiaali täidaks," selgitas ta.

"Eks selle maja püsti saamine ongi olnud keeruline väga erinevatel põhjustel. Alates sellest, et seadused ei toeta veel päris hästi sellist hariduskeskust. Pean ütlema täitsa ausalt, et helilooja töö on praegu täitsa tagaplaanile jäänud. Eks seda peab hiljem hakkama uuesti üles ehitama. Hetkel ma ikkagi keskendun selle probleemi lahendamisele," märkis ta.

Koolijuhina on Steineri soov, et kool ja igapäevane töörutiin toimiks edasi. "Õnneks eile maja peal mingeid drastilisi muutusi toimunud ei ole. Teemat arutati loomulikult väga elavalt, mis on loomulik. Õhtul toimus ka klassikalise muusika kontsert, kus õpilased musitseerisid innuga."

"Vastutus lasub muidugi koolijuhil. Võib-olla oleks saanud kunagi mingite teemadega kiiremini tegeleda, aga samas on see suur kool, kus väga palju mõttetut kiirustamist hea ei ole. Ma töötan ikkagi selle loogikaga, et kui on mure, siis toetame neid inimesi oma muredes ja ei pauguta kohe mingeid püsse ega lase lahti inimesi. See pole kunagi minu esimene mõte olnud," selgitas Steiner.