Toomas Kõrvitsa poeg Mihkel: isa tämbrit pole ühelgi meie pere meesterahval

24. novembril 80. sünnipäeva tähistava Toomas Kõrvitsa poeg Mihkel Kõrvits rääkis Vikerraadios, et Toomase hääletämbrit pole ühelgi teisel Kõrvitsa pere meesterahval. Bändikaaslane Ike Volkov meenutas, et Toomase heliloojast isa Harri arvas pikka aega, et tema poeg ei oska üldse laulda.

"Toomas on ansambel Kukerpillide kunstiline juht. Ta on väga nõudlik, vahel läheb isegi närvi. Lõpuks tuleb alati hea asi välja, Tomi maitse on väga hea. Ilma Toomaseta Kukerpille olemas ei oleks," ütles Toomase bändikaaslane Ike Volkov.

Toomase poeg Mihkel Kõrvits meenutas, et juba lapsena sai bändiga palju kaasas käidud, nii kontsertidel kui ka bändilaagris. "See oli väga tore aeg. Indrek Kalda õpetas mind bändilaagris viiulit mängima," ütles Mihkel. "Tegevused, mida me tegime isaga koos, olid seotud muusikaga, pilli ehitamisega."

Kuna Mihkel nägi juba noorena, et pillimehe elu ei ole kõige kergem, sai temast hoopis arhitekt.

"Kukerpillidel on olnud 3240 mängu, mis teeb kokku 1,48 aastat koos oldud aega. Peale selle sõidud, mis teevad kokku 648 000 kilomeetrit. Koos sõitudega tuleb koos oldud ajaks 3,329 aastat. See on aeg, mis me oleme Toomasega ühes pingis istunud. Väljamaal oleme olnud kokku 380 päeva. Lisaks lindistamised, nii et kokku tuleb Toomasega oldud ajaks 4,37 aastat," tõdes Volkov.

Volkov tõi välja, et Toomasel pole süstemaatilist muusikaharidust. "Emotsionaalse inimesena tuleb ta mingi ideega proovi. Võtab kitarri kätte ja omavahelise keskustelu käigus siis selgub, mida ta täpselt mõtles ja kuidas see peaks välja kukkuma," muheles Volkov.

22. novembril esitletakse avalikkusele albumit "Tomi lood ja laulud". "Mõtlesime, et me pole kaua aega live-plaati teinud. Me ei ole eriti meistrid stuudios heebeldamise alal, katsume ikka võimalikult otse ja kiiresti teha. Hakkasin siis vaikselt seda plaadi asja tegema ja ühel hetkel ütlesin Tomile, et plaat hakkab valmis saada, Tom natuke isegi ehmus. Korjasin erinevatelt helirežissööridelt meie live-lindistused kokku ja Siim Hiob monteeris need kokku," meenutas Volkov. "Tahtsime, et eri ajastute saundid oleksid ehtsad. Kõik need plaadilood on Toomase lauldud."

Mihkel tõi välja, et sellist hääletämbrit, nagu on tema isal, pole ühelgi teisel Kõrvitsa pere meesterahval. "Need, kellel on häälemurre juba ära olnud, sellist tämbrit ei ole. Minul on võrreldes isaga täitsa bassine hääl, ma ei saa üldse sellises helistikus laulda nagu isa. Mina ei tea, kust see isa unikaalne hääl tuleb," muheles Mihkel.

Volkov meenutas, et Toomase isa helilooja Harri Kõrvits ei lubanud pojal vahepeal üldse laulda, öeldes, et ta ei oska ju laulda, aga pärast leppis poja laulmisega.