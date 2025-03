Jaan Elgula: me oleme viikingi kõlaga keelte rääkijad

"Eesti keelega seoses tuli meelde selline seik, kui me 2017. aastal koos lugupeetud ansambliga Kukerpillid käisime Ameerikas, olime kuskil Louisiana pärapõrgus, ei teagi, mis selle koha nimi oli, aga seal oli alkopood. Kukerpilli härrasmehed jäid sinna poodi, mul ei olnud seal eriti midagi teha, sest polnud raha ega tahtmist midagi osta," meenutas Vikerraadio toimetaja-saatejuht Jaan Elgula.

Kuna Elgula oli selle kamba ainuke suitsetaja, läks ta parklasse ja hakkas suitsu tegema. "Poest tuli välja ka Tõnu Timm, ja me mõlemad vaatame, et eemalt piidleb meid üks mustanahaline kodutu. Tüüp hakkas meile järjest lähemale liikuma, lõpuks jõudis meieni ja palus muidugi suitsu," ütles Elgula.

Elgula mõtles, et mees läheb nüüd ära, aga mees küsis hoopis, et kust nad pärit on ja mis keeles räägivad. "Ütlesin, et me räägime eesti keeles ja mees jäi tükiks ajaks mõttesse. Vaatas mulle siis äkki otsa ja ütles "Northman, vikings, thank you" (Põhjamaa mehed, viikingid-toim.), keeras otsa ümber ja läks minema."

"Nii et me oleme viikingi kõlaga keelte rääkijad ja kutsun teid siis mitte ainult rääkima eesti keelt, vaid kirjutama emakeelepäeval ka e-etteütlust. Muidugi Vikerraadios," sõnas Elgula.

Vikerraadio e-etteütlus toimub 14. märtsil kell 10.25.