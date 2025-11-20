Kert Varik treenib poega ja pingutab kodurajal toimuva MM-i nimel

2022. aastal põlve murdnud ja ise seejärel suurvõistlustest loobuma pidanud motokrossisõitja Kert Varik demonstreeris "Ringvaates" järeltuleva põlve ehk oma kaheksa-aastase poja edusamme samal alal. Ühtlasi lubas ta, et peagi on tema kodune Karksi-Nuia rada külgvankrite motokrossi MM-iks valmis.

3,5 aastat tagasi külastas "Ringvaade" Karksi-Nuias motokrossisõitja Kert Varikut. Toona oli Eesti parim külgvankrite krossisõitja Varik MM-i üldarvestuses kulla ja hõbeda vahel, aga siis hakkas juhtuma.

"Mingi haigus tuli vahele, puuk oli veel. Igast probleemid. Hea, et hõbedagi saime. Ma pean seda enam-vähem heaks saavutuseks," lausus ta taas "Ringvaatele" antud intervjuus.

Siis aga juhtus ränk õnnetus. Ühel kohalikul võistlusel jäi Varik nii õnnetult masina alla, et ratas murdis tema põlve pooleks. Taastumine polnud lihtne. "Praegu tuletab põlv end iga hommik, võib-olla korra lõunal ja õhtul ka meelde. Muidu pole häda midagi. Kõnnin ja kõik on korras."

Suurvõistlustest tuli mehel loobuda, aga selle peale oli ta ammu mõlenud. Järelkasvu polnud vaja kaugelt otsida – nüüd istuvad masina seljas tema kaheksa-aastane poeg Herman ja 12-aastane Travis Viires.

"Herman käis ükskord sõitmas ja tahtsin vaatama minna. Sellest kukkus lõpuks välja nii, et ma läksin proovisin korvis olla ja hakkas meeldima. Ma usaldan Hermani. Ta on küll väike, aga ta oskab sõita," kiitis Viires oma paarimeest.

Noor Herman loodab tulevikus isa tasemel sõitja olla. "Ja võib-olla isegi kõvemaks," sõnas ta.

Trenni teevad poisid kodusel Karksi-Nuia rajal. Isa Kert on kõvasti vaeva näinud, et olla valmis millekski tõeliselt suureks – 2026. aasta juunis toimub seal külgvankrite motokrossi MM. "Me oleme siin terve aasta maakera teisipidi keeranud. Natukene veel ja siis on see valmis MM-iks," märkis ta.