Üheksa lapse isa: kõige suurem muutus oli esimese lapse sündimine

"Kõik on suure armastuse vili," rääkis Kutsar "Ringvaates" oma lastest.

Kutsari ja tema elukaaslase Monika Haini vanemad lapsed on juba täisealised, kõige noorem on kolme-aastane. Isa sõnul oli kõige suurem muutus esimese lapse sünd. "Aga siis nad annavad juba koos mängides vaba aega," vastas ta saatejuhi küsimusele, kui keeruline üheksat last kasvatada on.

Haini jaoks on ema olemine täiskohaga töö. "Öeldaksegi, et siis kui sa oled lapse üles kasvatanud, ta on täisealiseks saanud, siis sa oled lõpetanud ühe ülikooli. Ja see ongi nii," muigas ta.

Ema ja isa sõnul on kõik nende lapsed väga erinevad, seda nii huvialadelt kui ka vaadetelt. Sellest hoolimata on pere vanima tütre Kirsti-Helena Kutsari sõnul suures peres kasvamise eelis, et alati on võtta keegi, kelle õlale nutma minna. "Kui mul on abi vaja, siis ma saan alati kellegi poole pöörduda. Ja meil on alati lõbus," sõnas ta.

Tülid lahendatakse Kutsarite peres rääkides. "Vahel on nii, et tuleb maha istuda. Ühe võtad ühele poole, teise teisele poole ja siis me räägime, mis juhtus ja kuidas juhtus. Nad ise leiavad veel pärast lahenduse sellele asjale. Ma peangi ainult suunama neid seda probleemi lahendama," kirjeldas ema.