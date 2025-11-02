X!

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Merle Palmistele

Merle Palmiste
Merle Palmiste Autor/allikas: ERR
1. novembril tähistas näitleja Merle Palmiste oma 55. sünnipäeva. Sel puhul saab ka pühapäeval, 2. novembril ETV2 teemaõhtus näha nii tema portreesaateid kui rolle telesarjades.

"Siin ja praegu. Merle Palmiste" (1998)
ETV2 eetris 2. novembril kell 19.30

Jüri Aarma külaliseks on Eesti Draamateatri näitleja Merle Palmiste. Režissöör Kalev Lepik, toimetaja Anne Tuuling.

"Salmonid" (1994)
ETV2 eetris 2. novembril kell 20.25

"Salmonid" on peresari, mis toob ekraanile väikese Eesti mudeli, selle Eesti, kus me praegu elame", tutvustab sarja režissöör Toomas Kirss. Produtsent Even Tudenberg, operaator Felix Grossmann.

"Eesti mäng" (2020)
ETV2 eetris 2. novembril kell 21.20

"Eesti mängus" on teie ees näitlejad Merle Palmiste ja Lisette Pomerants ning multitalent Mart Sander. Saatejuht Gaute Kivistik, režissöör Maire Radsin.

"Tähelaev. Merle Palmiste" (2013)
ETV2 eetris 2. novembril kell 21.50

Näitleja Merle Palmiste rollid Eesti Draamateatris ja paljudes teleseriaalides on võlunud tuhandeid vaatajaid. Eesti mehed näevad temas naise iluideaali. Aga välise glamuuri tagant leiab saatejuht Reet Linna targa, humoorika ja südamliku naise. Režissöör Kalev Lepik, toimetaja Silvia Karro, produtsent Kaia Häelme.

Toimetaja: Kaspar Viilup

