ETV2 teemaõhtu on pühendatud Aivar Tommingasele ja Egon Nuterile

Aivar Tommingas
Aivar Tommingas Autor/allikas: ERR
ETV2 tähistab pühapäevase teemaõhtuga Aivar Tommingase ja Egon Nuteri 70. sünnipäeva.

19.30 "OP lood. Aivar Tommingas"

Vanemuise lavastuse "Päikesepoisid" esietenduse eel mõtisklevad pikaaegsed lavapartnerid Aivar Tommingas ja Hannes Kaljujärv, kuidas ikka ja jälle hoida enda sisemist päikest.

19.45 "Teatrifantoom"

Ühe rusikalöögi peale tarretub Vanemuise balletitrupp, riidepuudelt kukuvad kostüümid ja purunevad rekvisiidid. Ellu on ärganud teatrivaim, kes on üsna sarnane kunagise teatrijuhi Kaarel Irdiga, keda kutsuti Vanaks Hirmsaks. Ikka ja jälle püüab ta oma teatrit päästa ja nii satub ta erinevatesse ajajärkudesse. Aivar Tommingase Ird on tegelaskuju, kes on omamoodi Vanemuise kaubamärgiks. Mart Kivastiku loos astuvad üles Herta Elviste, Jüri Lumiste, Liina Olmaru jpt. Lavastaja Ain Mäeots.

Egon Nuter Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

20.10 "Elu lugu. Egon Nuter"

Vabakutselisena on Egon Nuter mänginud peaaegu kõigis Eesti teatrites ja teinud meeldejäävaima rolli parodeerides president Lennart Merit. Tema esimene  koduteater oli Vanalinnastuudio, millest täna on alles vaid koht ja maja. Mida selle seinad rääkida suudaks, tõlgib Egon Nuter Reet Linnale.

20.35 "Eesti nüüd siis Vabariik. Kaadri taga"

Paju Villas vestlevad elust ja inimestest seriaalis "EnsV" osalevad näitlejad Liis Lass ja Egon Nuter. Juttu juhib Rein Pakk.

21.05 "Abistav käsi"

Lõbusaid sketše esitavad Andrus Vaarik, Egon Nuter, Lauri Nebel, Helene Vannari, Harald Zarens, Valdo Peetri, Leida Rammo, Salme Reek, Mall Sillandi, Maarja Ird, Eili Torga, Raivo Rüütel, Tallinna rahvateatrite näitlejad ja Vanalinnastuudio õppestuudio õpilased.

21.30 "Kahe sõbra lood"

Kahe sõbra lood. Sketšid Eesti elust 90-ndatel Egon Nuteri ja Tarvo Kralli esituses. Režissöör Maarika Lauri.

21.45 "Meri ja Orav"

Andrus Kivirähki vaimurikka komöödia legendaarsetes nimiosades säravad Egon Nuter ja Andrus Vaarik.

22.45 "Lahtihüpe"

Mihkel Tiksi näidend Vanemuise teatris. Lavastaja ja muusikaline kujundaja Viljo Saldre, kunstnik Esti Kittus. Osades Aivar Tommingas, Tiia Porss, Ants Ander, Tiit Lilleorg, Tõnu Kilgas, Andrus Eelmäe jt.

Toimetaja: Karmen Rebane

