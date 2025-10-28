Villemdrillem kunstipisikust: ma lihtsalt naudin ja plätserdan

Räppar Villedrillem rääkis "Ringvaate" stuudios oma uuest hobist ehk grafiti abil maalimisest. Stuudios valmis Marko Reikopi abiga ka värske teos.

Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri erialal lõpetanud muusik tõdes, et sai ülikoolist kaasa rohkem kui ainult sisearhitektuuri pisiku ning tegeleb ka maalimisega. Paljudel räppari töödel on läinud juba hästi ka oksjonitel. Seni on töödest teenitud tulu läinud heategevuseks.

Oma teostes kasutab Villemdrillem grafitit lõuendil. "Mulle on meeldinud lõuendi puhtus ja grafiti robustsus. Segan sinna sisse ka markerit ja akrüüli, panen need kuidagi omavahel mängima. Küll aga ma tahan öelda seda, et ma ei ole ikkagi päris kunstnik," muigas Villemdrillem. "Ma lihtsalt naudin ja plätserdan."

"Ma hakkasin nende asjadega katsetama sellepärast, et tore, kui kunst on seinal ja veel toredam, kui see on enda oma," lisas ta.

"Mulle on eluaeg meeldinud ennast väljendada ka joonistades ja maalides. Kas kuhugi töövihiku nurka või nii. Kunstiakadeemia pani selle lüliti lõplikult põlema, sain päriselt katsetada ja teha."

"Ringvaate" stuudios alustaski Villemdrillem akrüülidest ning lisas peale grafitit ja markerit. "Teema on minu muusikat hetkel saatev visuaal, aga mul täpset aimu, mis ma teen ikkagi pole. See selgub jooksvalt," sõnas äsja koos Karl Killinguga uue singli avaldanud räppar.

Stuudios valminud teosele pani käe külge ka Marko Reikop. "Kaugelt näeb väga ilus välja," naeris räppar. "Päris hea on, ma olen rahul. Ma arvan, et see läheb ka seinale."