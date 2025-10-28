X!

Villemdrillem kunstipisikust: ma lihtsalt naudin ja plätserdan

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Räppar Villedrillem rääkis "Ringvaate" stuudios oma uuest hobist ehk grafiti abil maalimisest. Stuudios valmis Marko Reikopi abiga ka värske teos.

Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri erialal lõpetanud muusik tõdes, et sai ülikoolist kaasa rohkem kui ainult sisearhitektuuri pisiku ning tegeleb ka maalimisega. Paljudel räppari töödel on läinud juba hästi ka oksjonitel. Seni on töödest teenitud tulu läinud heategevuseks.

Oma teostes kasutab Villemdrillem grafitit lõuendil. "Mulle on meeldinud lõuendi puhtus ja grafiti robustsus. Segan sinna sisse ka markerit ja akrüüli, panen need kuidagi omavahel mängima. Küll aga ma tahan öelda seda, et ma ei ole ikkagi päris kunstnik," muigas Villemdrillem. "Ma lihtsalt naudin ja plätserdan."

"Ma hakkasin nende asjadega katsetama sellepärast, et tore, kui kunst on seinal ja veel toredam, kui see on enda oma," lisas ta.

"Mulle on eluaeg meeldinud ennast väljendada ka joonistades ja maalides. Kas kuhugi töövihiku nurka või nii. Kunstiakadeemia pani selle lüliti lõplikult põlema, sain päriselt katsetada ja teha."

"Ringvaate" stuudios alustaski Villemdrillem akrüülidest ning lisas peale grafitit ja markerit. "Teema on minu muusikat hetkel saatev visuaal, aga mul täpset aimu, mis ma teen ikkagi pole. See selgub jooksvalt," sõnas äsja koos Karl Killinguga uue singli avaldanud räppar.

Stuudios valminud teosele pani käe külge ka Marko Reikop. "Kaugelt näeb väga ilus välja," naeris räppar. "Päris hea on, ma olen rahul. Ma arvan, et see läheb ka seinale."

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Ringvaade"

Intervjuud, galeriid, etteasted

Uus draamasari

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

27.10

Ott Raidmets: olen viimase poole aasta jooksul enda kohta väga palju teada saanud

26.10

Ines: pärast emaks saamist on lavale minemine kõige lihtsam asi

12:04

Vennad Piusid asuvad ETV-s kodumaist kultuurilugu avastama

26.10

Soovahetuse arstliku ekspertkomisjoni juht: kõige olulisem on perekondlik usaldus

27.10

Hans Christian Aavik: mida suurem on saal, seda väiksem on närv

26.10

Aleksandr Popov: üks korralik nutt õigel ajal säästab aastaid halbu valikuid

25.10

Minu Isa Oli Ausus Ise: esimesel kontserdil kukkus kuulaja naerust toolilt maha

10:42

Tõnu Kaljuste: Pärt tahtis muusikaelus oma nägu leida

27.10

"Klassikatähtede" kuulsate lavapartnerite vooru võitis sopran Annabel Soode

24.10

Kuu aega toiduostuvabalt elanud Evelin Kivimaa: loovus hakkas maruhästi tööle

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo