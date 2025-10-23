Eelmiste valimiste ajal ühismeedias tuntuks saanud proua: mind tunti ka sel suvel ära

Selma Vernik ja Aune Kolde said üle-eestiliselt tuntuks 2023. aastal, kui "Ringvaatele" lühikese tänavaintervjuu valimistulemuste teemal andsid.

Taas "Ringvaatele" intervjuud andnud Kolde rääkis, et pärast kuulsat intervjuud tunti teda tänavatel ära ning taheti ka sotsiaalmeedias sõbraks saada. "Ma ei osanud seda vahet teha, keda võtta või keda jätta," muigas ta paljude sõbrakutsete peale.

Toonane tuntus pole tänaseni kadunud. "Isegi sellel suvel ma sõitsin bussis, üks proua istus minu vastas, ta vaatab ja vaatab ja järsku küsib: "Proua, kas teie olite televiisoris. Mulle tundub, et olite." Ma ütlesin, et olin küll," meenutas ta. "Mul läheb see meelest, sellest on juba kaks aastat möödas."

Kolde sõbranna Selma Vernik lahkus siitilmast möödunud aasta septembris. "Ta on mul iga päev meeles. Tõesti iga päev, liialdamata. Jälle mõtlen, mis me tegime, kus me käisime," tunnistas Kolde.

Raskele kaotusele vaatamata ärkab ta siiski igal hommikul hea tujuga. "Mis penskaril viga? Ma ei kurda. Ma ei salli neid vingatseid," sõnas ta.

Äsja lõppenud valimistel Kolde oma häält raisku ei lasknud. Oma valiku tegi ta arvuti teel. Igapäevaselt ta poliitilisi küsimusi kellegagi ei aruta. "Igaüks hoiab omale, igaüks teab, keda ta valib," usub ta.