Ameerika kõige vanema oreli ehitas Eesti orelimeister Ernst Carl Kessler

Oreliprofessor Andres Uibo rääkis "Prillitoosis", et Eesti orelimeister Ernst Carl Kessler ehitas kokku umbes 120 orelit, millest ühe ehitas ta Alaskal ja mis on Ameerika Ühendriikide kõige vanem orel. Suurim säilinud Kessleri ehitatud pill asub Otepää kirikus ja on osalenud sinimustvalge lipu pühitsemisel 1884. aasta 4. juunil.

"Alaskal, Sitka linnas, mis oli tol ajal Alaska pealinn, ehitas 1844. aastal oreli Eesti oreliehitaja Ernst Carl Kessler," ütles oreliprofessor Andres Uibo.

Kokku ehitas orelimeister umbes 120 orelit. "Paljud neist olid väikesed, aga oli ka suuri. Tema ehitatud kõige suurem orel oli Tartu Ülikooli kirikule, aga see ei ole säilinud. Suurim tema ehitatud orel on Otepää kirikus," tõdes Uibo. "Orel on ka nagu inimenegi hingav instrument, sest orel ilma õhuta ei saa."

1884. aasta 4. juunil oli Otepää kiriku orelil täita väga oluline roll sinimustvalge lipu pühitsemisel.

Kessler sündis Arula mõisas 1808. aastal ja suri 1863. aastal. "Juba väga noore mehena asutas ta Tartus, toonases Dorpatis, töökoja. Ta õppis Tartus ja oli väga tugev matemaatikas. On ka teada, et ta käis Lääne-Euroopas tuntud orelimeistrite juures ennast täiendamas. Orelit ise päris oma taibust valmis ei ehita, sest see nõuab ikkagi väga suurt matemaatika-, füüsika-, kunsti- ja inseneritaipu," nentis Uibo. "Kessleri ehitatud oreli välisprospektid on Eesti orelimeistritest kõige ilusamad."

Kessleri ehitatud on ka Nõmme Rahu kirikus asuv orel, mis pikka aega seisis viljakuivatis, mis on oreli hoidmiseks väga hea koht. "Pillist oli järele jäänud vaid oreli väliskuju, see kõik on originaal, aga ülejäänu on orelimeister Hardo Kriisa tehtud."

Tänaseni on säilinud Kessleri ehitatud orelitest originaalkujul veel mitu pilli. Üks neist asub Karksi kirikus ja kaua aega ei teatudki, et see on ka Kessleri ehitatud.

Iga pilli teeb Uibo sõnul eriliseks tema ainuomane kõla, aga kuidas see kõla saavutatakse, on suur saladus. "Suur aukartus tuleb peale, kui vaatame, et eesti oreliehitaja ehitas pilli nii kaugele maale kui tolleaegsele Venemaa territooriumil asuvale Alaskale, mis nüüd on USA. Seoses üleminekuga Ameerika Ühendriikidele 1867. aastal on Kessleri ehitatud orelist saanud Ameerika Ühendriikide kõige vanem orel," nentis Uibo. "Tõsi, USA-s on veel kaks vanemat pilli, aga need on toodud hilisemal ajal Euroopast, kohapeal ehitatud pillidest on Kessleri orel Ameerika kõige vanem."