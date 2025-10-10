Muusik Monika Erdman: tundsin end nii halvasti, et suutsin vaid karjuda

Basskitarrist ja helilooja Monika Erdman rääkis Vikerraadios, et tal avastati sünge suitsidiaalne depressioon ja tal oli nii halb olla, et suutis vaid karjuda. Bändi The Nonconceptual Art Club uuele albumile "Shitshow" kirjutas Erdman muusikat nagu transis hull, kellel on vaja kõik oma emotsioonid intensiivselt välja elada.

"Olen pärit Narvast. Teen alati nalja, et selle pärast on mu muusika ka nii piiri peal. Tallinna Ülikoolis õppisin ühe aasta dirigendiks, siis kolisin Tartusse ja lõpetasin Heino Elleri muusikakooli. Olin paberitega rütmimuusika basskitarrist ehk töötu," muheles Monika Erdman. "Sel aastal läksin muusikaakadeemiasse heliloomingu erialale."

Erdmani sõnul elas ta läbi väga raskeid aegu, millest sündis bändi The Nonconceptual Art Club värske album "Shitshow". "See album kirjutas ise ennast. Ma ei saanud seda kirjutada kuidagi muudmoodi. See on väga emotsionaalne, väga aus ja otsekohene. Ma tundsin, et mul oli nii halb, et oli vaja karjuda, sellepärast on uuel albumil ka kaks lugu, kus mu sõber ja vokalist karjub loo peale," tõdes Erdman, kes avastas, et tal on väga sünge suitsidiaalne depressioon, millest ta ise ei teadnudki midagi.

Erdman hakkas ennast ravima, aga see ei ole olnud lihtne teekond. "Väga huvitav on endast rohkem teada saada. Mu emotsioonid on nii intensiivsed, et ma peangi neid elama välja ka väga intensiivselt. Ma kirjutasin muusikat nagu hull, ma olin nagu transis."

The Nonconceptual Art Clubis musitseerivad lisaks Erdmanile Krista Tiitinen (vokaal, saksofon), Oliver Kaljula (klahvpillid), Artur Leppik (saksofon), Tauno Ostra (vokaal, kitarr), Kaspar Kluge (tšello) ja Jeremia Kangas (trummid).

"Albumi salvestasime kolme päevaga, mu bänd ei küsinud ühtegi küsimust, kui oli midagi vaja teha. Kui kontserti oli vaja teha või kui mul oli väga halb, nad lihtsalt tegid seda, andsid endast alati parima," meenutas muusik. "Kui sa oled nõrk, miks mitte siis sellest kirjutada ja lauda."

Siiamaani on Erdman uue albumi kohta saanud vaid positiivset tagasisidet. "See on väga veider ja väga nišimuusika, nüüd on see moment, et on vaja publikuni jõuda, kuidas aga publikuni jõuda ja kas me üldse jõuame, seda veel vaatame. Ma olen valmis ka selleks, et see muusika ei lähegi laiale ringile," tõdes Erdman.