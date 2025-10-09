Podoloog: jalanõusid tuleks ostma minna päeva teises pooles

Podoloog Maria Suits rääkis "Prillitoosis", et jalanõusid tasuks ostma minna päeva teises pooles ja poodi tuleks kindlasti kaasa võtta jalalabast tehtud paberjälg. Suitsu sõnul on olemas ka lihtsad abivahendid, kui jalad on valede jalanõude kandmisest deformeerunud.

"Kodus tuleks joonistada oma labajalast jälg. Panna paber maha, astuda peale ja pliiatsiga teha labajalast jälg. Seejärel välja lõigata ja sellega poodi minna," juhendas podoloogi õppekava juhtivõpetaja Maria Suits.

Poes tuleks paberist jälg panna jalanõu sisse ja vaadata, kas paber mõne koha pealt äärest murdub. "Kui paber on jälje külje pealt või varvaste kohalt murdunud, tähendab see, et jalanõu võib ajapikku tekitada jalale nahapaksendeid või lausa küünedeformatsioone."

Sobiva suurusega jalanõu puhul peaks jälg jalanõu sisse ideaalselt sobima. "Oluline on ka jälgida, et jalanõu oleks eest piisavalt ümar, et varbad mahuksid kenasti jalanõu sisse," nentis Suits.

Varvaste otstesse või peale tekkinud kühmud ja suure varba põhiliigese väljavõlvumise põhjuseks on sageli just vale suurusega jalanõud.

Kui mingid deformatsioonid on aga juba tekkinud, saab neid leevendada erinevaid abivahendeid kasutades. "Kindlasti tasub minna podoloogi või vastava väljaõppe saanud jalahooldusspetsialisti juurde. Kui inimesel on haamervarbad, siis kõige lihtsamaks vahendiks, kuidas saab survet varvastelt vähemaks võtta, on kasutada liigesrulli, mille valmistavad podoloogid," selgitas Suits.

Kui probleemiks on suure varba väljavõlvumine, võib abiks olla lihtne varbavahe eraldaja. "Levinud probleemiks on ka neljanda ja viienda varba vahele tekkivad konnasilmad, sel puhul on abiks väike varbamütsike, mis läheb varba peale, mis aitab hõõrdumise vastu."

Suitsu sõnul tasub jalanõusid ostma minna päeva teises pooles, sest selleks ajaks on jalad juba kergelt tursunud ja see aitab kaasa õige suurusega jalanõu ostmisele.