Mudelite fännid: minimaailma loomise pisik ei kao ka täiskasvanuna

"Kui see minimaailma pisik on sul sees alates 1982. aastast, siis peale seda on seda raske alla suruda. Asjad võivad vahele tulla, aga ühel hetkel jõuad ikka sinnamaani," ütles mudelite koguja Toomas Väli.

"Öeldakse, et kümme protsenti elanikkonnast on tegelenud või tegeleb mudelismiga," ütles mudelite koguja Kalle Kindel. "Mudelismi alla käib absoluutselt kõik. On võimalik võtta poest komplekt ja teha see valmis, on võimalik kõik algusest lõpuni täiesti ise teha, ja kõik muud variandid, mis jäävad selle vahele."

Minimaailm Autor/allikas: ERR

"Sa võid maketi teha igast materjalist," näitas Väli männikoorest tehtud laeva, mille purjed tehti tuulelohesabast. "Lastel on mõnus mängida ja kui see maha kukub, ei juhtu midagi halba."

Minimaailma võlu ongi Väli sõnul see, et kokkutulekule tulevad kohale kõik, kes on aasta aega mingit asja ehitanud või kollektsioneerivad midagi.

"Figuurid on üks väga suur mudelismi ala," nentis Kindel. "Kõiki vajaminevaid detaile on võimalik osta, et ehitada soovi korral võimalikult originaalilähedane sõiduk või figuur. Mudeleid võib ehitada nullkuluga või siis minna kuludega täiesti käest ära."

Ühe uhke sõjaväelennuki kohta ütles Väli, et see on tehtud papist ja paberist. "Laed alla PDF-formaadis Internetist, prindid välja, natuke PVA-liimi ja saadki sellise lennuki. Rattad ja propeller käivad ka ringi."

Minimaailma lennukimudel Autor/allikas: ERR

24.-25. mail toimub Audentese kergejõustikuhallis mudelistide kokkutulek "Minimaailm 2025".