Sander Joone uues animatsioonis saavad kokku Jaapani etenduskunst ja teetöölised

Alates 1851. aastast korraldatav maailmanäitus (Expo) on suunatud eri kultuuride tutvustamiseks. Tänavune Expo toimub Jaapanis, Osakas. Sander Joon on üks viiest Euroopa režissöörist, kes Expo raames kolmeks nädalaks Kyotosse ja Osakasse residentuuri kutsuti.

Joone sõnul võib Oscari shortlist'i jõudnud lühianimatsiooni "Sierra" pidada põhjuseks, miks režissöör Expole kutsuti. "Sinna kutsuti edukaid Euroopa ja Jaapani animaatoreid, kes on mingil moel silma paistnud. See oli küll kutse, aga ei olnud garanteeritud, ma pidin ikkagi kandideerima seal toimunud residentuuri," selgitas Joon. Residentuuri eesmärk oli koguda inspiratsiooni Osaka Expo jaoks valmiva lühifilmi tegemiseks.

"Me vaatasime Jaapanis erinevaid etenduskunste. Meile ei pandud mingeid tingimusi, et peame just nendest midagi tegema, vabad käed olid. Kümme osalejat ja igaühe eesmärk oli teha üks animafilm," lisas ta.

Joone sõnul olid Jaapanis nähtud lavastused üsna intensiivsed. Eesti animaatori filmi põhineb Jaapani traditsioonilisel bunraku teatril. "Seal on tähtis roll nn kurokol. Ühte nukku juhib üldjuhul kolm kurokot ja kuroko tähendab minu teada jaapani keeles musta, mis teatri kontekstis tähistab midagi nähtamatut. Ma võtsin selle sama idee, aga keerasin selle mingis mõttes pea peale. Muutsin musta värviliseks ja tegin kurokodest peategelased. Minu filmis on nad teetöölised, kes on ka mingis mõttes nähtamatud tegelased," rääkis Joon.

Joon tõdes, et tal läks Jaapanis viibides kümme päeva, et aru saada, kus ta täpselt on. "Seal on ka jetlag päris tugev, aga ma olin hästi avatud sellele, mida ma nägin. Olin hästi aus selles osas, mis mind inspireeris. /.../ See kõik oli minu jaoks elumuutev. Käisin esimest korda Aasias. Me olime enam jaolt Kyotos, mis mulle väga meeldis. Seal on suurem osa linnast, aga kui teed ühe pöörde, siis oled täitsa kuskil külakeskkonnas."

Režissöör sai Expo korraldajatelt head tagasisidet. "Esitlesime seda projekti ka Prantsusmaal Annecys, kus toimub maailma suurim animafestival ja ka seal sai see väga head tagasisidet. See on üsna humoorikas film ning seal on palju elemente Jaapani tänavapildist, mida jaapanlased ise ka ära tunnevad," märkis ta.

Kaheminutiline film esilinastub Osaka Expo raames. "Ma ise mõtlen, et tahaksin sellest filmist ka midagi pikemat teha, et oleks võimalik see näiteks Oscaritele saata. Residentuuri mõte oligi see, et alguse saaks tehtud ja siis sellega filmiga edasi elada ja seda edasi arendada," rääkis Joon, kes suundub teisipäeval Jaapanisse tagasi.

"Esimese asjana tahaks uuesti soba-nuudleid ning siis ilma suhkruta jääteed, mida sealt saab iga nurga pealt ülisoodsalt ja mida ma Eesti poest lihtsalt ei leia," märkis ta.