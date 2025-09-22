ETV2 esitleb Matsalu loodusfilmide festivali pärleid

Alates 22. septembrist on neljal õhtul ETV2 ekraanil 2024. aasta Matsalu loodusfilmide festivali võidukad filmid, sh möödunud aastal peaauhinna võitnud "Luukereranniku lõvid". Kõikidele filmidele eelneb ETV2-s kommentaar.

Matsalu loodusfilmide festivali pärlid on vaadatavad kohe nädala algusest ka Jupiteris, kus vaatamiseks on väljas seitse filmi.

"Luukereranniku lõvid"

Esmaspäeval, 22. septembril kell 22.00

Matsalu loodusfilmide festivali Grand Prix 2024

Parim operaatoritöö kategoorias "Inimene ja loodus"



Will ja Lianne Steenkampi tõsieluline dokumentaaldraama vastupidavusest ja ellujäämisest. Austria ja Hollandi koostöös valminud film jälgib doktor Philip Standeri murrangulist tööd, kui ta on tunnistajaks orvuks jäänud lõvikutsikate uskumatule teekonnale alates nende esimestest ebakindlatest sammudest kõrbesüdames kuni erakordse elu avastamiseni Luukererannikul.

"Namiibia loodusimed – väikesed kangelased, suured jahimehed"

Teisipäeval, 23. septembril kell 22.00

Parim režii kategoorias "Loodus"

Kuivadest savannidest tohutute jõeäärsete maastikeni - Namiibia on tuhande näo, imede ja lugude maa. Kuiv ja viljatu Kalahari kõrb pakub üllatavat liigirikkust. Üks haruldasi ja põnevaid olendeid, kes seal elab, on rohtla-soomusloom. Ta meenutab armsat dinosaurust ja on ainuke imetaja, kes kannab sarvsoomuseid. Surikaat jälgib hoolikalt ümbrust ja on alati valvel. Koos oma kolooniaga otsib ta toitu ja kaevab maapinnast maiustusi. Namiibia kirdeosas asuvad omakorda suured jõed. Siin juhib matriarh elevandikarja. Elevandi ühiskonnad on väga keerulised: emad oma lastega, õed ja tädid oma järglastega. Kõik nad moodustavad ühtehoidva perekarja.

"Meie metsad. Lagendikud"

Kolmapäeval, 24. septembril kell 22.00

Parim operaatoritöö kategoorias "Loodus"

Kui metsaistandus jätta looduse hooleks, siis kliimamuutustest tingituna puud mõnikord surevad. Alati ilmneb kummaline asjaolu - suhteliselt üksluise metsa peavad esmalt tormid ja mardikad hävitama, et elurikkus plahvatuslikult kasvaks. Asjaolu, mis on seotud hävingus tekkiva valgusega. Film näitab, mis juhtub, kui kasvab uus vastupidav mets ja millised on selle tagajärjed loodusele.

"Looduse kutse"

Neljapäeval, 25. septembril kell 22.00

Žürii eriauhind

Norra filmitegija Asgeir Helgestad dokumenteerib looduse olukorda oma kodumaal. Alates mesilaste elust oma talus kuni põhjapõtradeni kõrgel mägedes ja lunnideni ookeani ääres, näitab ta ohustatud looduse ilu ning uurib selle allakäigu põhjustanud inimtegevusi. See on isiklik lugu meie seostest loodusmaailmaga, väikeste ja suurte suhetest ning meeldetuletus looduse haavatavusest ja tugevusest.