Kirurg: nooruses arvutimänge mänginud arstid on robotkirurgias osavamad

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Kirurgi Erast-Henri Noore sõnul on nooruses teleka- ja arvutimänge mänginud kirurgid robotkirurgias osavamad ja omandavad teadmisi kiiremini. PERH-i juhatuse esimees Agris Peedu rääkis "Ringvaatele", et robotkirurgia jõuab Põhja-Eesti regionaalhaiglasse ilmselt 2026. aastal ja kõige rohkem hakatakse roboti abi kasutama uroloogias.

Põhja-Eesti regionaalhaigla arstid said ülitäpse "Da Vinci" robotkirurgia platvormiga esimest korda lähemalt tutvuda, sest nüüd on reaalne võimalus robot endalegi soetada.

"See, et meile praegu tutvustatakse erinevaid robotkirurgia võimalusi, on loomulikult tähenduslik. Kirurgidele on see aastaid olnud juba suur unistus," ütles PERH-i juhatuse esimees Agris Peedu.

"Kirurg, kes robotiga opereerib, ise patsienti ei katsu. Kõiki kirurgi liigutusi vahendab robotiplatvorm," selgitas PERH-i üld- ja onkokirurgia keskuse II kirurgia osakonna juhataja doktor Erast-Henri Noor.

Kirurg tegeleb robotplatvormil svammi õmblemisega, mis on tüüpiline tegevus, millega alustatakse robotkirurgia õppimist. "Õmblemine on üks keerulisemaid asju, mida laparoskoopiliselt teha, robot oluliselt lihtsustab õmblustehnikat," tõdes Noor.

"Robotkirurgia abil on operatsioon täpsemini teostatud, selle tõttu on tüsistusi vähem, verekaotus on väiksem ja patsiendid saavad kiiremini oma igapäevelu juurde naasta," ütles PERH-i üld- ja onkokirurgia keskuse I kirurgia osakonna juhataja doktor Toomas Ümarik. "Kiiresti koju minev probleemideta patsient on meie unistus."

Ümariku sõnul on masin nii-öelda orja rollis ja ise ei mõtle. "Peremees on doktor Noor ja masin teeb täpselt seda, mida doktor Noor seal teeb ja mitte midagi muud robot ei tee. Seda karta, et keegi võtab otsuse vastu kuskil mujal, seda ohtu tegelikult ei ole," nentis doktor Ümarik.

"Kirurgi jaoks tähendab robotplatvormi kasutamine oluliselt paremat ergonoomikat. Saame endale sättida tooli ja konsooli sellisele kõrgusele, et ei ole üle patsiendi küürutamist ja külili olemist, mis muidu igapäevaselt meie töös on," tõi doktor Noor välja.

Sarnased robotkirurgia platvormid on juba olemas kõigis meie naaberriikides.

Robotkirurgia platvormi õppimine sarnaneb suuresti arvutimängu mängimisele. Selleks, et jõuda päris operatsioonini, tuleb kõik tasandid läbida maksimumpunktidega.

"Uuringud on seda näidanud küll, et tänapäeva noored arstid ja kirurgid, kellel on nooruses olnud rohkem kokkupuuteid teleka- või arvutimängudega, on osavamad ja omandavad seda teadmist kiiremini," tõdes doktor Noor.

"Ma loodan, et 2026. aastal jõuab robotkirurgia Põhja-Eesti regionaalhaiglasse, siis on õpiperiood ja ehk esimesed lõikused sel platvormil toimuvad Eestis ka 2026. aastal," nentis Peedu, lisades, et kõige rohkem hakatakse roboti abi kasutama ilmselt uroloogias.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Christel Karits

