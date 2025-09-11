Kermo Murel: tunnen täiega survet teha järgmine hitt

Kermo Murel ehk duost Clicherik ja Mäx tuntud Max Õispuu rääkis "Ringvaate" stuudios, et lõi Kermo Mureli alter ego algselt selleks, et teha muusikat pingevabamalt, aga kiirelt saavutatud populaarsus on sellele kriipsu peale tõmmanud.

Aasta alguses Kermo Mureli nime alt soolokarjääri alustanud Õispuu sai veebruarikuus ilmunud looga "Ebapopulaarne" kohe suure hoo sisse. Mai kuus ilmunud "Rahvalaul" sellest palju maha ei jäänud.

"See ongi selline pilkav lugu, sarkastiline ja irooniline. Üks osa inimestest võtab seda kui mingit joomalaulu, teine saab võib-olla selle loo sügavamast mõttest aru," rääkis Murel.

"Mõnele inimesele võib tunduda, et need paar lugu ongi ainsad asjad, mis ma teinud olen, aga tegelikult eelneb sellele umbes veerand minu elust muusikategemist Clicheriku ja Mäxi koosseisus. See kõik lendaski vist sellepärast niimoodi, et mul oli juba mingi oskus mussi teha olemas ja rakendasin seda uue nime alt," selgitas räppar.

"Tegelikult see Kermo Mureli tegelane tekkis hoopis DJ-projektina. Naljakal kombel on need hitid minu unistused DJ-na täielikult tapnud. Kui ma tahan mingit tõsiselt võetavalt DJ-setti teha, siis sinna tulevad kohale minu noored fännid ja ootavad neid lugusid," nentis ta.

"Aga ma valisin endale lihtsalt sellise alter ego. Ma ei tahaks öelda, et Kermo Murel on karakter, ma olen ikkagi mina ise. Põhimõtteliselt mina ilma filtrita. Ma lihtsalt mõtlesin, et mis võiks olla kõige prostam Eesti ossi nimi, kes sõidab rolleriga ja valisin Kermo. Murel tekkis sinna hiljem veel otsa," rääkis kodanikunimega Max Õispuu ja varem Mäxina tegutsenud räppar.

Mureli lugudes võib kuulda ka mõnda roppu sõna, mis mõndade Mureli fännide ehk laste vanemates ka muret on tekitanud. "Võib-olla need lapsed on minu fännid, sest ma kasutan neid sõnu. Kui inimene saaks valida, kes ta fännid on, siis tal oleks kõik need fännid juba olemas ja ta ei peaks selle nimel töötama," sõnas Murel, kes usub, et selgitustöö on lastevanemate teha.

"Kes mulle siis need sõnad õpetas? Kuskil folklooris see meil juba eksisteerib. /.../ Mingid inimesed näitavad näpuga ja ütlevad, et ropendamine ei ole okei, aga tegelikult, Marko, kui sa lähed koju, siis sa ka ropendad. Ma pakun, ma ei tea, et Toomas Hendrik Ilves ka ropendab. Kõik on ju intelligentsed inimesed, ma ei ütleks, et see ropendamine peaks mingi tabu teema olema," tõdes Murel.

Murel tõdes, et hitid on pannud omamoodi uue surve peale. "See kogu asi üldse hakkaski sellepärast, et tahtsin teha midagi ilma, et mul oleks mingisugune surve peal. Kukkus halvasti välja, nüüd mul on topelt surve peal," lisas ta.