Kermo Murel oma uuest singlist: see on parmulaul

Lugudega "Ebapopulaarne" ja "Rahvalaul" rahva südame võitnud Murel rääkis saates "R2 Hommik!", et on saanud valmis uue loo, mis on sisuliselt parmulaul. Mureli sõnul on tal sel suvel 40 kontserti.

"Clicherik ja Mäx pundiga on meil kontserte rohkem. Eelmisel aastal oli aasta peale kokku 70 esinemist, sel suvel on 30–40," ütles Kermo Murel, kodanikunimega Max Õispuu.

Eesti Laulul astusid Clicherik ja Mäx lavale piraadilauluga ja jäid seitsmendaks.

"Meil saab järgmisel aastal kümme aastat mussi kirjutamisest, kui me Raadio 2-s räpivõistlusel käisime ja igav hakkab, kui sa teed midagi lihtsalt nii otse," tõdes Murel. "Tookord ma kartsin raadios rääkida, nüüd olen elevil."

Lugudega "Ebapopulaarne" ja "Rahvalaul" rahva südame võitnud Kermo Murel on valmis saanud uue loo "Vaadi Hele (chug chug)".

"See on sisuliselt parmulaul," muheles Murel.