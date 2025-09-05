Eesti näitlejad astuvad jalgpallimurul põhja- ja lõunanaabritega vastamisi

Ajaloolisel esimesel kohtumisel olid Estonia näitlejad, eesotsas Napoleoni kostüümis ja seaga ringi jalutava Paul Pinnaga, vastamisi Soome Kansallisteatteri näitlejatega. Seekordne mäng toob kokku jalgpallihuvilised näitlejad üle Eesti ning ka vastasmeeskondade esindajad pärinevad erinevatest teatritest. Välja selgitatakse nii Eesti-Soome rändkarika võitja kui ka üldvõitja nelja riigi vahel.

"Mängijad on väga head. Nad on kiired ja noored. Mina olen siin meeskonnas mänginud umbes 15 aastat või natuke rohkem. Ütleks, et nii noore meeskonnaga pole me veel väljakul käinud," sõnas Eesti näitlejate koondise treener ja kapten Mikk Jürjens "Ringvaates".

Mitmed näitlejad, kes seekord platsile lähevad, on nooruses jalgpalliga tegelenud. "Väiksena käisin Kotkas, käisin Nõmme Kaljus, aga siis ühel hetkel hakkasin kehakontakti kartma ja siis jäi pooleli ning tulid teater ja kõik sellised asjad," rääkis draamateatri näitleja Märten Metsaviir. "Ma loodan, et me oleme seal edukad. Me oleme soomlaseid kaks aastat ülekaalukalt võitnud."

Juss Haasma on näitlejate koondises olnud ligikaudu 15 aastat. Haasma sõnul saab jalgpalliplatsilt nii mõndagi lavale kaasa võtta. "Siit saab võhma, saab enesetunnet parandada, võitlusvaimu ja vaimselt ennast ette häälestada. Muidugi ka värskes õhus kolleegidega liikuda. Selline mõnus ajaveetmise vorm."

Ainsa naisena on platsil Maarja Johanna Mägi. "Esimest korda jalgpalliväljakul kui jätta välja need mõned põhikoolis ja gümnaasiumis mängitud mängud. Asi on selles, et meeskonnas peab olema vähemalt üks naisliige. Ma tulin seda linnukest täitma," naeris ta. "Mõtlema peab palju rohkem, kui ma arvasin. Ma arvasin, et jooksed ja lööd palli, aga tegelikult peab kogu aeg mõtlema, et kus, kes, kõik formatsioonid ja asjad," tunnistas ta.