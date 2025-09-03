Seenehuviline: must torbikseen ja lambatatik on head supi- ja soustiseened

Seenehuviline Marje Mürk rääkis "Terevisioonis", et praegu tasub kindlasti metsa seenele minna, sest näiteks mustast torbikseenest ja lambatatikust saab valmistada väga maitsvat suppi, pastat ja sousti. Mürk tõdes, et üllatusena on sel aastal metsas väga palju ussivabasid pilvikuid.

"Praegu saab metsast väga häid ja maitsvaid musti torbikseeni. Riisikad ka juba vaikselt tulevad, üllatusena saab sel aastal täitsa hästi ussivabu pilvikuid, mida pole juba väga mitu aastat juhtunud. Isegi kukeseen tänavu koledal kombel ussitas. Aga ilmselt on sel aastal pilvikuid lihtsalt nii paju, et ussid ei jõua neid kõiki ära näksida," ütles seenehuviline Marje Mürk.

Mürgi sõnul sööb tema päris esimesi kukeseeni koos värske kartuli, või ja tilliga, aga edaspidi jäävad kukeseened temast metsa, sest on väga palju paremaid seeni. "Näiteks torbikseenest saab imehead kreemjat suppi koos rõõsa koore ja estragoniga. Torbikseen on imehea pastades ja risotos," tõdes Mürk. "Imehea supi ja soustiseen on ka lambatatik."

Eesootaval nädalavahetusel soovitas Mürk kindlasti metsa seenele minna.