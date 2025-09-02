X!

Põlengus kodu kaotanud aednik Harri Poom: loodan kasvuhoonesse toa ehitada

Foto: Kirke Ert/ERR
Aednik Harri Poom rääkis "Vikerhommikus", et kaotas suvel põlengu tagajärjel kodu ja see oli juba kolmas kord tema elu jooksul tuleõnnetusega kokku puutuda. Optimistliku ellusuhtumisega Poomi sõnul loodab ta taastada kasvuhoone ja sinna elamiseks sooja toa ehitada.

"Põleng algas kütteta ja elektrita abiruumist ja maha põles oma elamine ja kannatada sai talvekasvuhoone. Õnneks jäid puutumata kõik mu kodulinnud ja tööriistad. Väga ebameeldiv, aga mitte katastroofiline," ütles legendaarne Pärnumaa aednik Harri Poom, kelle jaoks see on kolmas kord oma elus põlenguga kokku puutuda.

Esimene põleng oli ülimalt traagiline, sest tulle jäi ka tema väike õde.

Praegu magab Poom enda sõnul väljas lahtise katuse all, kus ta kõik oma viimased suved on maganud sügiseni.

Vallavalitsus on samuti õla alla pannud ja koristanud põlengujäägid. "Homme hakkavad ehitajad tasapisi kasvuhoonet taastama. Loodan, et saan kasvuhoone juurde ühe korraliku sooja toa. Kasvuhoone on olulisem, sest seal ma saan tööle hakata. Kui ma tööle hakata ei saa, siis mul pole millegi eest ka oma elamist ehitada. Mul on ruumikas talvekasvuhoone."

Poomile on lahked inimesed toonud riideid ja toitu. "Üks kohalik ettevõtja annetas sarikamaterjali. Üks hea inimene toetab soojustusmaterjali ostmisega," tõdes Poom. "Mul on elus väga vedanud sellega, et minu ümber on alati head inimesed."

"Tänavu on väga hea viinamarja aasta. Marjad on ilusad ja kobarad on suured," sõnas Poom, kes kasvatab ka viljapuuistikuid. "Ammune unistus on süvitsi minna luuviljalistega, aprikooside, virsikute, aasia ploomipuu ja nende ristanditega," kirjeldas Poom. "Nüüd juba hakkab pilt ette tulema, kuidas nendega toimetada nii, et saaki ka saaks."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Vikerhommik", intervjueerisid Taavi Libe ja Kirke Ert

