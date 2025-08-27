Rongitehnik Andra Kuusk: kõige rohkem vajavad parandamist uksed

20-aastane rongitehnik Andra Kuusk rääkis saates "R2 Hommik!", et suur huvi tehnika vastu sai alguse koolist ja igapäevaselt tegeleb ta rongides sisetöödega. Kuuse sõnul vajavad rongides kõige rohkem parandamist tualetiuksed.

"Hariduselt olen robotioperaator, Elronisse sattusin seepärast, et tahtsin erialast tööd ja rongitehnik tundus kõige sobivam," selgitas Andra Kuusk, kuidas ta rongitehnikuks sai.

Huvi tehnika vastu tuli tal koolis. "Huvi oli nii suur, et ma ei tahtnud teha muud tööd peale tehnikaalade."

Kuusk tegeleb rongis sisetöödega. "Parandan salongi, väljast ka uksi. Vaatan, et reisijate salongis oleks kõik korras. Kõige rohkem vajavad parandamist WC uksed, aga nende parandamine mulle üldse ei meeldi," sõnas Kuusk.

Koolis õppis Kuusk enda sõnul kõike, alates CNC pingist kuni keevitustöödeni.

Elronisse tööle saamiseks peab olema inimesel tehniline haridus, väljaõpe toimub kohapeal. "Veidi hirmutav on tööd teha tellingute peal, sest rongid on üsna kõrged," nentis Kuusk, et vahepeal tuleb ka muid töid teha.

Igas kvartalis tehakse testid, kus töötajatelt küsitakse erinevaid küsimusi rongi kohta, mida peab teadma. "Pean teadma ka asju, mis ei puutu otseselt minusse."

Ronge hooldatakse ja parandatakse iga päev. "Meil on B2, B3 ja B4. B2 on nii, et kolm rongi päevas, kaks tundi ühe rongi peale. B3 on see, kui üks rong on terve päev sees ehk kaheksa tundi ja B4 on kaks päeva," selgitas Kuusk.

Rongitehniku tööpäev näeb välja selline, et hommikul tööle jõudes vaatab ta üle, mida rongijuhid on kirjutanud, mis vead vajaks üle vaatamist ja parandamist ning seejärel vaatab ta ise ka veel üle, mis vajaks hooldamist.

Tehniku töö sobib Kuuse sõnul nutikatele inimestele. "Aga kõik saaksid selle tööga tegelikult hakkama, väljaõpe on kohapeal ja ma olen väga hea õpetaja," muheles Kuusk.