Euroopa noori muusikuid dirigeeriv Mihhail Gerts: noorte jaoks peab latt olema seatud õigesse kohta

Üle 70 erineva orkestri juhatanud Mihhail Gertsi käe all on nüüd 80 noort vanuses 12-18. "Mul on mitu päeva olnud mõttes üks Juri Lotmani fraas, kus ta ütles, et kui inimene sünnib, siis tema ees on kõik teed valla ja iga järgneva päevaga see spekter aheneb pidevalt ning ma olengi vaadanud neid noori ja nende ees on praktiliselt kõik teed valla," selgitas ta ja lisas, et kuigi kõik noored on erineva tasemega, siis nad on kõik väga tõsiselt tegelenud muusikaga.

"Nad mängivad oma instrumenti väga hästi, mõni juba sellisel tasemel, mis võimaldaks neil professionaalses orkestris kaasa mängida ja neil on tohutult tahtmist muusikaga tegeleda," sõnas ta ja mainis, et see on üks kõige ilusam asi vaadata noorte inimeste kooslust, kes ei ole veel professionaalsuse raamidesse pandud.

Noortele on Gerts valinud ülinõudliku repertuaari. "Noortega tegeledes peab latt olema seatud õigesse kohta, kui see on liiga madalal, siis nende potentsiaal ei avane täielikult, see peab olema neile väljakutse, et napilt saame üle, sest kui sellest latist on üle hüpatud, annab see neile meeletu enesekindluse, tõuke ja kogemuse."

Gertsi sõnul on see väga individuaalne, kui heas füüsilises vormis dirigent olema peab. "Minu puhul on kujunenud nii, et see on üks väga oluline osa minu elust ning see olulisus kasvab pidevalt, mul kulub umbes tund või poolteist tundi võimlemiseks ja selleks, et hoida ennast vormis, et tuleks füüsiline pool kaasa ja vajuks ära," ütles ta.

Eesti ja Saksamaa vahel end jagav Mihhail Gerts kinnitas, et ta elab kahepaikse elusolendi elu. "Mul on kodu nii Tallinnas kui Berliinis ning tegemist nii siin kui seal, olen leidnud enda jaoks hea balansi, kus mul on õnn tegeleda nende asjadega, msi mind sisuliselt kõige enam huvitavad," ütles ta ja kinnitas, et viimased viie-kuue aastaga on tema loominguliseks keskmeks kujunenud tegelemine Eduard Tubina muusikaga.