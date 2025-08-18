Uus draamasari avab Leonard Coheni erilise armastusloo

Leonard Coheni lauluga "So Long, Marianne" sama nime kandev sari on intiimne lugu armastusloost läbi paljude aastate ja paikade. Enne suurt kuulsust oli Kanada päritolu Leonard Cohen vaene ja eneseotsinguil poeet, kes jõudes Hydra saarele leidis end peagi keset inspiratsioonirohket seltskonda, kuhu kuulusid kirjanikud, kunstnikud ja muusikud, kes kõik oli saarele tulnud omamoodi pelgupaika otsima. Sealsamas viis saatus mehe kokku norralanna Mariannega, kes äsja emaks saanuna pidi toime tulema oma luhtuva suhtega toonase partneriga. Teineteise tundmaõppimisest kasvas Leonardi ja Marianne vahel sügav suhe, mis lõpuks kandus läbi pikkade aastate maailma erinevatesse otstesse, Kreeka saarelt New Yorki, Montreali ja Oslosse.

Leonard Coheni ja Marianne Ihleni loosse põimuvad romantika kõrval eneseotsingud, vaba armastus ja narkootikumid, tärkav kuulsus ja kadedus. Peaosalisi kehastavad mitmes suurfilmis kaasa teinud ja Hollywoodis kanda kinnitav Alex Wolff ning norra näitlejanna Thea Sofie Loch Næss. Kaheksaosaline sari on filmitud Norras, Kreekas ja Kanadas. Sarja taga seisavad Ingeborg Klyve ja Øystein Karlsen, kelle loomenimekirja kuuluvad paljud ülemaailmselt edukad norra telesarjad, sh Eestiski näidatud "Exit" ja "Lilyhammer". Sarja üheks stsenaristiks on ka maailmakuulus krimikirjanik Jo Nesbø.

"So Long, Marianne" alustab ETV ekraanil 18. augustil kell 22.05 ja on avanädalal eetris samal ajal ka teisipäeval ja neljapäeval. Jupiteris on vaatamiseks väljas kõik sarja osad.