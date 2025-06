Kontserdikorraldaja Peep Veedla: lõpetada tuleb tipus

Kontserdikorraldaja Peep Veedla on otsustanud lõpetada mitme populaarse kultuuriürituse korraldamise. Üks neist on Käsmus 17 aastat toimunud "Kaunite kontsertide" sari.

"Kui ikka silm ei sära ja tundub, et kõik on tehtud, enam ei ole seda indu, siis on parem lõpetada tipus olles, kui kõik on veel väga särav, mitte hakata vaikselt hääbuma," selgitas Veedla "Vikerhommikus" otsust populaarsele kontserdisarjale joon alla tõmmata. "Vanus tuleb peale ja paratamatult on mõistlik oma tegemisi vähe koomale tõmmata, kui neid on nii palju."

Veedla loodab, et Käsmu kontsertideta ei jää. "See on nii kaunis koht ja see kontserdipaik on üks maailma kaunimaid, nii et ma ei usu, et see tühjaks jääb. Kindlasti leidub keegi, kes hakkab midagi edasi tegema ja publik saab jälle rõõmu. Ega minul ei ole Käsmu suhtes ainuõigust, küllap elu käib edasi," usub ta.

Samuti korraldab Veedla seal Viru folki edasi. "Sellest on kujunenud minu identiteet." Viru folgi fookuses on tänavu Põhja-Ameerika, mis on pühendatud Veedla suure lemmiku Leonard Coheni mälestusele. "Sellega täidan enda ees mingi võla, et siis saan olla rahulik, et mul on see nüüd tehtud," avas ta.

Tänavune aasta jääb staažika kontserdikorraldaja sõnul silma ürtusterohkusega. "Kuna sündmusi on niivõrd palju, siis inimesi ei jätku nii palju erinevatele üritustele, et need majanduslikult välja vedada. See teeb korraldajate elu keeruliseks, aga inimestel on valik tohutu," nentis ta.

Mitmete ürituste korraldamisest vabaks jäänud aja plaanib harrastusorintoloogina tegutsev Veedla raamatute kirjutamisesse suunata. "Raamatuideid on järjekorras palju ootamas. Kaks raamatut korraga on alustatud, aga aega ei kipu olema. Selleks ongi vaja muid tegemisi vähendada, et jõuaks need raamatud ära kirjutada, mis on plaani võetud. Ma olen ikkagi palgal kirjastaja, mitte korraldajana, see on minu jaoks kõige olulisem," lausus ta ja lisas, et samuti saab ta nüüd rohkem aega perekonnale pühendada.