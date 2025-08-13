Unenõustaja Kene Vernik: ära tekita endale voodis negatiivseid seoseid

Unenõustaja Kene Vernik rääkis saates "R2 Hommik!", et voodis ei tohiks nutiseadmetega tegeleda, paarilisega pingelisi teemasid arutada ega muremõtteid mõlgutada, sest siis hakkab voodi meie kehale seostuma aktiivse kohana. Nutikellad sobivad Verniku sõnul ööseks käe peale neile inimestele, kes pole ärevad ja ei muretse oma une pärast.

Vernik soovitas oma õhturutiini sisse tuua väikese uneassotsiatsiooni, mis oleks positiivne ja ekraanivaba. "On see siis lugemine, muusika kuulamine, aga ka neutraalsed automaatsed tegevused on lubatud nagu koristamine ja lihtne pesu."

Miks aktiivseid tegevusi peaks voodist eristama, siis põhjus on selles, et meie kehale hakkab voodi assotsieeruma aktiivse kohana. "Keha läheb automaatselt aktiivsemaks, eriti siis, kui sa oled harjutanud ennast voodis mõtlema muremõtteid või kaaslasega rääkima pingelistest teemadest, nii et pigem mitte. Me ei taha kehale neid assotsiatsioone tekitada, tahame, et voodi oleks meie kehale hea ja rahulik uinumispaik. Sellepärast tasuks kõiki aktiivseid tegevusi, kaasa-arvatud nutiseametega, teha voodist väljas," ütles Vernik.

Uni on väga individuaalne ja päris keeruline on leida oma isiklikku unetüüpi. "Oluline on leida üles enda une aeg, unne sisselülitus, millal täpselt sinu aju unne sisse lülitub. Seda otsitakse läbi selle, et hommikul paned paika endale kindla äratusaja ja hakkad vaatama, millal hakkab õhtul tugev unisus tekkima. Mõnda aega see hommikune äratus piirab sind ja võib koguni viia kergelt unevõlga, aga hakkad paremini tundma seda survet õhtul. Kui kõik negatiivsed tegevused enne und võtad ka ära, võid märgata, et näiteks 23:15 ongi mul parem uinuda kui näiteks 22:30, kui ma võib-olla liiga palju passin seal voodis," tõdes Vernik. "Jälgid ja proovid, kuni leiad oma uneaja."

Unenõustaja sõnul on järjest magatud uni efektiivsem ja annab rohkem energiat, kui osade kaupa magamine. "24 tunni sees peaks kindlasti ära magama järjest seitse kuni üheksa tundi."

Nutikellad sobivad ööseks käe peale neile inimestele, kes pole ärevad ja ei muretse oma une pärast. "Inimesed, kes kasutavad rohkem neid kellasid, hakkavad oma une pärast rohkem muretsema ja on ärevamad. Ka siis, kui nad varem ei olnud oma une pärast nii ärevad, sest hommikul kella vaadates võid avastada, et oled öösel rohkem ärganud, kui sa ise tead. Või ehmatab sügava une väike protsent ära, siis hakkab mure sind närima. Need andmed ei ole usaldusväärsed ja kui sa oled unetu, sul on unega probleeme, siis me võtame kõik nutikellad sult ära," ütles unenõustaja.