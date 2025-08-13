Indrek Vaheoja: trummarite asemel paneme laval tööle sisepõlemismootorid

X!

Foto: Mikk Otsar
Muusik Indrek Vaheoja rääkis "Ringvaates", et Winny Puhh on vastu võtnud hullumeelse pakkumise astuda publiku ette kantrikavaga, kuigi ta ise pole üldse kantrisõber. Vaheoja sõnul panevad nad laval trummarite asemel tööle sisepõlemismootorid.

"Vastab tõele, et vanusega hakkavad igasugused asjad juhtuma, võib-olla ei ole enam seal ülemisel korrusel kõik kruvid õige koha peal, mõni lepapuust kruvi on ära kuivanud ja võetakse sellised hullumeelsed pakkumised vastu," muheles muusik Indrek Vaheoja, kes Winny Puhhi bändiga astub Urissaare Kantri festivalil lavale kantrikavaga. "Mina isiklikult ei ole üldse kantrisõber, olen ikkagi pigem kantri vastu täitsa kohe. Sellepärast ma sinna festivalile aga lähen avatud südamega, et uutele emotsioonidele avatud olla."

Vaheoja meenutas, et ta oli juba väikese poisina hevimees, aga olude sunnil oli ta sunnitud käima ruudulise pluusiga ja üks vanem hevimees narris teda kantrimeheks. "Ma läksin talle ikkagi kallale, hoolimata sellest, et ma olin talle kuskil vööni, sest minu jaoks oli see ikkagi solvang, aga aeg läheb edasi ja inimesed muutuvad."

Vaheoja on tähele pannud, et paljud vanad hevimehed hakkavad kantrimeesteks. "Võib-olla ei jaksa enam nii palju möllata ja see võtab kraadi maha."

Winny Puhh astub lavale uue kavaga ja trummarite asemel panevad tööle sisepõlemismootorid. "Meil tuleb üks suur traktor lava ette."

"See oleks ju ainult tore, kui vanad fännid ära lähevad ja uued peale saavad tulla. Siis saab võtta jälle kõik vanad stsenaariumid ette ja hakata otsast peale tegema, ei peaks enam midagi uut välja mõtlema, aga kahjuks ma arvan, et ka osad meie fännid on saanud vanemaks ja seetõttu ka neil osad kruvid logisevad ja nad tulevad meiega kaasa nii kantrisse ja folki kui džässi," tõi Vaheoja välja.

Winny Puhh saab sel aastal 31. aastaseks. "Meil on olnud väga tihe suvi, kokku viis kontserti. Seda on ikkagi omajagu. On olnud väga lõbus ja väga tore suvi," sõnas Vaheoja.

