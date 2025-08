Produtsent Valmis: rahalises mõttes ma ei kurda, aga rikkaks pole saanud

40 aastat kontserte ja teatrietendusi korraldanud Aarne Valmis rääkis "Vikerhommikus", et on näinud, kuidas kontserdil laristatakse maha koondamisrahad ja lennutatakse tuulde puhkuseraha. Produtsendi sõnul ei pea ta poes käies hindu vaatama, aga etendusi ja kontserte korraldades rikkaks pole ta ka saanud.

"Kõik algas 1980. aastatel, kui tulid esimesed kooperatiivid ja esimesed võimalused," meenutas produtsent Aarne Valmis, kes alustas pungibändide nagu Kulo, J.M.K.E ja Vennaskond kontsertide korraldamisega. "See aga oli suhteliselt väsitav, sest seal juhtus nii palju õnnetusi. Tegin kannapöörde Sulev Nõmmiku poole, sest siis sai etendust korralikult planeerida. Pungipidudel olin kogu aeg maa ja taeva vahel."

Kõige hullem on Valmise arvates, kui artist jätab inimese täiesti külmaks. "Tuleb olla poolt või vastu, sest tihtipeale tullakse ka seda vaatama, mis sigadust ta nüüd teeb."

Mingil hetkel läks Valmise sõnul kõik kaubaks. "Tegime Maie ja Valduri tuure, kus lastele oli Nightlight Duo ja kontserdil laulis ka Reet Linna. Lapsevanemad tulid kontserdile ja võtsid oma lapsed kaasa ning võtsid kaasa ka oma vanemad. Kolm põlvkonda olid koos, tänapäeval pole seda enam võimalik teha," lisas Valmis.

Sel suvel Valmis ise kontserte ei korralda, küll aga teatrietendusi, "Kahe kuuga korraldan 40 etendust, mis minu kohta ei ole väga palju, aga optimaalne. Edukamad on need etendused, mis räägivad meie endi elust ehk on algupärandid," lisas ta.

Kõige suurem massipsühhoos publiku huvi mõttes olid Valmise sõnul Marko Matvere ja Jaan Tätte kontserdid enne nende ümbermaailmareisi.

"Eestis on teatri- ja kontserdipileti käibemaks 24 protsenti, Soomes 14, Rootsis kuus, Leedus üheksa ja Lätis null protsenti ehk mulle tundub, et varsti tuleb meil hakata eestikeelset teatri Lätis tegema," tõi Valmis välja.

Valmis rääkis, et suvel saadakse puhkuserahad kätte ja siis mõtleb perepea, et kuidas ma olen nii kitsipung, et laps tahab kontserdil burgerit, ja ma ei osta. "Ma olen ka näinud, et kui meil 2009. aastal oli suur majandusdepressioon, siis mu tuttav, kes oli saanud ootamatult koondamisteate, proovis kontserdil oma kurbust sellega ära peita, et sõi ja jõi kõvasti, ja nii see raha maha laristati, et oleme kaks tundi siis õnnelikud," meenutas Valmis.

"Teatrit on täpselt nii palju, kui publik ära vaatab. Alati läheb kellelgi väga hästi ja kellelgi viletsamalt. Minul üks etendus Haapsalus läks nii hästi, et kõik piletid said müüdud, aga mingid muud etendused võib-olla jälle mitte nii hästi. Üht etendust mängime Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaarega juba seitsmendat suve, sest alati on publikut jätkunud, nii lihtne see ongi," ütles Valmis.

"Alati on hea lugeda teiste raha, jah, ma võin poes käia ja väga ei pea vaatama, kas ma saan seda endale lubada, aga ma ei julgeks öelda, et see jõukus on," muheles Valmis, vastates küsimusele, kas ta on 40 aastat kontserte ja etendusi korraldades jõukaks saanud.