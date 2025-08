Cool D: 90ndatel oli hiphop Eestis inimestele veel arusaamatu

"O'Culole" tagasi vaadates, teeks Cool D enda sõnul praegu mõned lood teistmoodi. "Vanu lugusid kuulates tekib tunne, et see räppimine on kuidagi puine ja sõnakasutus imelik ja kandiline natukene. Sellel ajal sai ta nii tehtud ja siis tundus hea," kommenteeris räppar.

Kui "O'Culot" saab pidada Eesti esimeseks hiphopi albumiks, siis esimesele hiphopi loole on keerulisem näppu peale panna. "Ma isegi tegin üsna palju lugusid enne selle albumi ilmumist ja ma arvan, et mu kolleegid ja teised tegelased ka kindlasti juba katsetasid seal ajaperioodis, ametlikult ei oskagi öelda," sõnas Cool D.

Tol ajal elas ja tegutses Kolsar veel Tartus, kus jalg oli ka Tartu raadio ukse vahel. "Me kasutasime seda seal ära ja proovisime raadioeetris neid laule. Sellel ajal see vastukaja oli täiesti äärmusest äärmusesse. Oli inimesi, kes ütles, et väga lahe, et eesti keeles mingi tüüp teeb sellist asja, sest hiphop oli 90ndatel veel suhteliselt uus ja vihane muusikastiil, mis paljudele inimestele oli veel arusaamatu. Ta ei olnud siin sel ajal üldse kanda kinnitanud veel ja ma sain ka väga palju sellist tagasisidet, et see on mingi jubedus ja see pole üldse muusika," meenutas Cool D.

Negatiivne kriitika võis küll hinge pugeda, aga jalust maha ei löönud. "Esimestel esinemistel oli päris hästi näha inimeste lahterdumist, et paljud tulid välja näitama, kellele meeldis ja kellele ei meeldinud. Kui ei meeldinud, siis ta näitas seda ka välja, kas siis verbaalselt või mingi õlleklaasi viskamisega. Väga hulluks ei läinud, aga tänapäeval enam selliseid asju väga ei näe."

8. augustil astub Tallinna lauluväljakul üles USA räppar 50 Cent, kes käis Eestis kontserti andmas ka 2007. aastal. Kui juba siis oli Cool D suure räpimehe soojendusesinejaks, siis järgmisel reedel kordub ajalugu taas. 50 Cent on Cool D sõnul saanud omamoodi hiphopi klassikuks. "Ta on osanud oma keerulise ja veidi raskevõitu elu panna eduvankri ette. Ta ei kõla nii nagu viimastel aastatel seda tehakse, tema põhilised hitid jäävad 90ndate lõppu ja 2000ndate algusesse. See on kõla poolest veidi vanakoolikam, muusika, mis on praeguseks hetkeks hiphopi klassikaks saanud juba."

Eesti hiphopi seisu hindab Cool D heaks, lükates ka ümber leviva arvamuse, et tänapäeva noored räpparid ropendavad oma lugudes liiga palju, 90ndatel olevat isegi rohkem vägisõnu pruugitud. "Tundub, et need artistid, kes teadlikult tegutsevad ja järjepidevalt oma muusikat teevad, siis neid ikka saadab edu ja kuulsus. Võib-olla avalikus ruumis me väga paljudest artistidest ei kuule, sest tänapäeval on veidi muutunud see muusika tarbimine, noored tarbivad seda muusikat varjatult, omades kanalites."