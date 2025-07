Andrei Zevakin: IShowSpeedi töö näeb lihtne välja, aga on väga väsitav

Juutuuber Andrei Zevakin rääkis "Ringvaates", et megapopulaarse striimer IShowSpeedi külaskäigu eesmärk oli Eesti riiki tutvustada ja käis temaga koos peaministri juures, saunas ja ujumas. Maailmakuulsa striimeri tiimi kuulub kuus inimest ning Zevakini sõnul on see pealtnäha lihtne töö ülimalt väsitav.

"IShowSpeed on juutuuber ja striimer, kes võtab oma kaamera kaasa ja teeb otseülekandeid, hästi äge ja energiline kuju, väga hea meelelahutaja," ütles juutuuber Andrei Zevakin.

IShowSpeedil on 42 miljonit Youtube`i kanali tellijat ja 4,8 miljardit vaatamist. "Need numbrid on täiesti absurdsed, see, kuidas ta rahvast kaasab, on ikkagi muljetavaldav," tõdes Zevakin. "Igas riigis käies on tal koondise särk seljas, ta ajab jalgpalliagendat ka natuke, mille pealt väga paljud tema jälgijad on tulnud."

"Selliseid asju juhtub Eestis harva, et tuleb 42 miljoni jälgijaga vend Eestisse. See on hea koht, kus natukenegi meie riiki näidata, see oli tema Eestisse kutsumise eesmärk, meie riiki promoda. Meil oli kaks ja pool tundi aega," selgitas Zevakin.

Zevakin käis IShowSpeediga koos saunas ja ujumas. "Vot see oli küll päris õudne, kui kai purunes. Kuulsime, et jõhker pauk käis ja järsku on sild pooleks ja inimesed kuskil seal vahel. Õnneks läks kõik hästi," meenutas Zevakin.

"Ma loodan, et talle meeldis Eestis. Ma olen praegu täiesti läbi, ma ei tea, kuidas ta suudab kolm riiki korraga teha. See on ikka megaväsitav."

IShowSpeedi tiimis on kaameramees, kes on ka sisumänedžer ja mõtleb ideid välja. "Siis on tal kaks turvameest. Üks turvameestest on mänedžer. Siis veel agent. Tema tiim on viis-kuus inimest, kes temaga kaasas olid. Nad lugesid ette, et neil on 60 riiki juba läbi käidud, kus nad on sama asja teinud," nentis Zevakin.