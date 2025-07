ETV toob Raivo E. Tamme sünnipäeval eetrisse uue portreesaate

60. sünnipäeva eel rääkis Raivo E. Tamm oma elust ja tegemistest Grete Lõbule. Eelkõige sarjadest "Õnne 13" ja "ENSV" tuntud näitleja viis saatejuhi erilise autoga sõidule ja avas tahke oma kirevast elust, kuhu näitlemise kõrval kuulub sport, poliitika ja riigikaitse.

Uus portreesaade on pealkirjas "See suur, et... Raivo E. Tamm" ammutanud inspiratsiooni sarjast "Õnne 13". Lausekatke Tamme kehastatud Allani tegelaskuju suust on tuttav paljudele vaatajatele muutunud omamoodi teleklassikaks.

"See suur, et... Raivo E. Tamm" tele-esilinastub ETV-s teisipäeval, 15. juulil kell 20.

Portreesaadet näitab ka ETV2 näitlejale pühendatud teemaõhtu raames 20. juulil. Pühapäeva õhtul jõuab ETV2 ekraanile ka mängufilm "Seenelkäik" koos sekeldustesse sattunud poliitik Aadu Käguga. Samuti jõuab ekraanile erisaade sarja "ENSV" kaadritagustest, kus Raivo E. Tamm jagab lugusid baarman Illari tegelaskuju sünnist.