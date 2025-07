Paavo Järvi: Pärnu muusikafestivali eesmärk on viia eesti muusika maailma

Dirigent Paavo Järvi rääkis Vikerraadios, et Pärnu muusikafestivali korraldamise kõige suuremaks põhjuseks on soov, et eesti muusikat ja eesti muusikuid pandaks maailmas tähele. Järvi sõnul käib ilusa muusika loori all kõva propaganda eesti muusikale.

Pärnu muusikafestival toimub tänavu juba 15. korda. "See oli vist Kristjan Järvi idee, et hakkame festivali tegema. 2011. aastal alustades kandis festival nime Järvi festival. Pärnu muusikafestivaliks muutsime nime seetõttu, et siis on see seotud rohkem linnaga, mis on meie jaoks väga oluline. Me oleme Pärnus üles kasvanud ja kõik oma suved veetnud. Juba vanal ajal oli Pärnu tuntud kui festivalilinn ja seda traditsiooni püüame me edasi arendada. Ma arvan, et seda festivali tuntakse rohkem välismaal kui siin."

Välismaal peetakse Pärnu muusikafestivali Järvi sõnul üheks tähtsamaks Euroopa klassikalise muusika festivaliks. "Võib-olla mängib siin oma osa ka eksootika, et me ei ole selline hästi ära lihvitud ja ei asu rikkas kohas, vaid koduses Pärnus. See kohutavalt imponeerib ka neile, kes tulevad külla."

Eesti festivaliorkester on igal aastal natuke erineva koosseisuga. "See on sellepärast, et peale kasvavad uued noored. On inimesi, kes mingil aastal ei saa tulla, sest nende endi orkestritel on turnee või on perekonnaplaanid muutunud. See teebki selle olukorra huvitavaks, sest mitte midagi staatilist ei ole," tõdes Järvi.

Kontaktid on väga tähtsad. "Uued sõbrad ja uued kontaktid on üks põhilistest põhjustest, miks me seda festivaliorkestrit üldse teeme. See võimaldab saada ka tööd, leida võimalusi eneseharimiseks. Paljud, kes meie orkestris mängivad, on õpetajad ja nende klassidesse on väga raske sisse saada. Kui nad näevad uut andekat õpilast Eestist, ütlevad nad, et tule minu klassi, ta ei peagi võib-olla konkurssi tegema, sest nad on koos mänginud. Need inimesed on lõpuks need, kes sind aitavad, annavad sulle võimaluse ennast näidata kohal, kuhu sa ise võib-olla poleks jõudnud."

"Koos kooridega jõuame tänavu 500 muusikuni, kes on laval," ütles festivali peakorraldaja Kristjan Hallik. "Lisaks Ellerheina koorile on laval ka koori vilistlased. Esineb ka Vox Clamantis."

19. juuli kontserdil astub lavale oboemängija Kalev Kuljus Erkki-Sven Tüüri teosega "Desert Wind". "Ammu on meil olnud juttu Kalev Kuljusega, et peaks Erkki-Sveni käest küsima, et ta kirjutaks ühe korraliku oboekontserdi. See võib olla üks esimesi oboekontserte üldse Eesti repertuaaris. Sellega läks mitu aastat, enne kui Erkki-Sven nõustus ja kirjutas selle," meenutas Järvi. "Ta kasutab selle pilli võimalusi niimoodi, et ma ei teadnudki, et oboest selliseid hääli üldse on võimalik välja saada. See on tõesti erakordne, mida Kalev selle instrumendiga teeb."

"Plaatidega saame end tutvustada nendes maailmanurkades, kuhu me ise ei jõua. Plaate arvustatakse, kõikides maailmanurkades on muusikaajakirjanikud, kes otsivad midagi uut ja huvitavat," tõdes Järvi.

"Eesti muusika missioon on ju põhjus, miks see festival toimub. Lihtsalt kontsertide mängimiseks me seda festivali ei tee. Ikka selleks, et eesti muusikat ja eesti muusikuid pandaks tähele, ilusa loori all käib kõva propaganda eesti muusikale," sõnas Järvi.

Paavo Järvi sõnul on Neeme Järvi praegu arstide hoole all heas stabiilses situatsioonis ja tunneb ennast hästi. "Kas ta ka kontserdile istuma saab tulla, seda ma ei oska praegu öelda, aga loodame, et ta tuleb."