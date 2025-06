Klassikaraadio toimetaja Johanna Mängel pälvis tunnustuspreemia

Rahvusvaheline heliloojate rostrum (International Rostrum of Composers) on alates 1954. aastast olnud üks olulisemaid meediaplatvorme nüüdismuusika laiemal levikul ja tutvustamisel. Teoseid hinnatakse rostrumil helisalvestuste alusel ning neid esitleb raadiotoimetaja. Eesti osalust rostrumil koordineerib 1995. aastast Klassikaraadio ning viimased kümme aastat on projekti juhtinud Johanna Mängel.

Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Tederi sõnul on toimetaja töö rostrumil väga suure tähtsusega. "Kolleeg Johanna Mängeli eestvedamisel on eesti heliloojate teosed jõudnud väljavalitute hulka pea igal aastal. Toimetaja töö on teoste valik ja materjali ettevalmistamine, pidev infovahetus valdkonna rahvusvahelistes võrgustikes, samuti uue muusika tutvustamine raadiokuulajate laiale ringile. Johanna on teinud seda tööd erakordselt kirgliku pühendumusega".



71. rahvusvaheline rostrum toimus tänavu maikuus Ljubljanas ning Eesti sai taas suurepärase tulemuse – Klassikaraadio esitletud Evelin Seppari ja Gregor Kulla teosed valiti soovitatud teoste nimekirja. Gregor Kulla teos "wait, i'm forgetting something" klaverile, magnetitele ja elektroonikale pälvis noortekategoorias III koha. Evelin Seppari kooriteos "Iris" sai põhikategoorias VI koha.

Tunnustus toob Eesti heliloojatele olulise rahvusvahelise nähtavuse: järgmise hooaja jooksul tutvustavad kõik rostrumil osalenud riigid ja mitmed Euroopa Ringhäälingute Liidu liikmesriigid meie autoreid ja nende teoseid eetri vahendusel oma kuulajatele.

Uuele heliloomingule pühendatud saatesari "Nyyd-muusika" on Klassikaraadios teisipäeviti kell 21.