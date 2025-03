Klassikaraadio tähistab 30. sünnipäeva kontserdiga Balti jaama turul

Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Tederi sõnul on Klassikaraadio peamine ülesanne vahendada väärtmuusikat ja kultuuri mitmesuguseid vaatenurki ning uudiseid võimalikult paljudele kuulajatele. "Sellest ka idee korraldada sünnipäevakontsert seekord avalikus ruumis, inimeste keskel, kuid Klassikaraadiole iseloomulikul moel – klassikalise muusika pillide kuninga, kontsertklaveriga".

Sünnipäeva puhul seatakse turulettide vahele majesteetlik tiibklaver ja muusikaliste tervitustega astuvad üles pianistid Rein Rannap, Kirke Karja ja Sten Heinoja. Kontserti juhib lavastaja Jan Teevet, üllatusnumbriga esinevad sopran Annabel Soode, 11-aastane Klassikaraadio kuulaja Kõu Praks, ansambel Beati Mandolini, Siim Aimla ja Johan Randvere ning tervituskollektiiv Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusest. Raadiokuulajatele vahendavad sündmust Balti jaama turult Miina Pärn ja Lisete Velt.

1. aprilli Klassikaraadio kavas on ka hulk sünnipäevasaateid. "Klassikahommikus" tervitab kuulajaid muusika ja sünnipäevaimpressioonidega Marius Peterson. Kuulajate soovide kontserti juhivad kell 10–12 Karin Salumäe ja Marge-Ly Rookäär. Õhtuse saate "Fantaasia" muusikaline inspiratsiooniallikas on number 30 ja sel teemal fantaseerivad Klassikaraadio toimetajad, saate toimetab Johanna Mängel.

Klassikaraadio alustas tööd 1. aprillil 1995. aastal ja on siiani ainus klassikalist muusikat edastav raadiojaam Eestis. Ööpäevaringselt saab Klassikaraadiost kuulata mitmesugust väärtmuusikat barokist džässini, etnomuusikast nüüdishelikunstini, sekka uudiseid ja kultuurisaateid. Oluline osa kavast on elava muusika vahendamine – otseülekanded tuuakse kuulajateni kontserdisaalidest Eestis ja kaugemal. 30 aastat on Klassikaraadio olnud Eesti suurim kontserdisaal, kus kuulajad ei pea tundma muret, et nad vales kohas plaksutavad. Praegu on Klassikaraadiol 58 000 kuulajat – kätepaari – nädalas.