ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatu Gerda Kordemetsale

25. juunil tähistas 65. sünnipäeva stsenarist, režissöör, näitekirjanik, teatrilavastaja ja kultuuriajakirjanik Gerda Kordemets. ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud just talle.

19.30 "Puudutuse aeg. Gerda Kulli-Kordemets" (2014)

Igaühe elus on hetki, mis on teda sügavalt puudutanud, on teda muutnud, tema elukäiku suunanud... Ka iga rahva loos on sarnaseid puudutavaid hetki. Taolise hetke jagamine on kingitus. 2014. aasta laulu- ja tantsupidu on pühendatud taoliste puudutavate hetkede meenutamisele ning jagamisele-kinkimisele!

19.35 "Pärast eesriide langemist. Allan Noormets" (1996)

Näitleja Allan Noormetsaga kohtumise lähtealuseks on suurepärane kõrvalosa lavastuses "Pianoola ehk mehhaaniline klaver". Loomulikult ei pääse me mööda "Kolme musketäri" Porthose tegelaskujust ja linnateatrist laiemalt ning Allan Noormetsast endastki. Saatejuht on Gerda Kordemets.

20.05 "Eesti mäng" (2019)

Täna astuvad üles stsenarist ja lavastaja Gerda Kordemets, reklaamigurust näosaate kohtunik Olav Osolin ja näitleja Nils Mattias Steinberg. Saatejuht Gaute Kivistik.

20.35 "Tagamõtsa. Üllätüs" (2017)

Võrumaa, Tagamõtsa küla, Tagamõtsa talu. Midagi oleks nagu muutunud. Tarmo ja Maive ei olegi Tagamõtsa külas kõigile kättesaadavad, vaid on kuhugi kadunud. Külarahvas on hädas ja keegi ei aita neid. Agu tuleb teatega, et Tarmo on Maivele üllatuse teinud, viinud ta veekeskusesse. Koos otsustatakse Tagamõtsadele nende patud andeks anda ja neid omakorda üllatada. Üllatuse valmistamise käigus lepivad ära ka need, kes kuidagi ära leppima ei peaks. Üllatuslaulu Maivele ja Tarmole laulab Puura Väino. Hommikune ärkamine reaalsusesse lõpetab ilusa muinasjutu. Stsenarist Jan Rahman, lavastaja Gerda Kordemets.

21.00 "Trammisõit. Juhan Viiding" (1993)

Autor loeb oma luuletusi nr 3 trammis, aknast vilksab mööda räämas linn. Režissöör Gerda Kordemets, operaator Peeter Tungal, toimetaja Katrin Seppel.

21.20 "Eesti lood. Kabaree" (2012)

Juba 23 aastat järjest toob Saaremaa Ühisgümnaasiumi abituuriumieelne lend jõuluks lavale suure kabaree-etenduse, millega seejärel läbi terve aasta koolist väljaspoolgi esinetakse. Lavastuse sünnist võtab osa kogu lend. Emotsionaalne ja sädelev saarepiiga Iti Toon on tänavuse kabaree üks aktiviste, tema ema Kristi osales aga kõige esimeses SÜG-i kabarees. Iti noorem õde kavatseb kindlasti astuda kabareelavale tuleval aastal. Koos Iti ja tema lähedastega teeme läbi kogu karmi prooviprotsessi ning võtame ette ka ajarännu SÜG-kabaree algusaega.

Autor-režissöör Gerda Kordemets. Operaatorid Kristjan-Jaak Nuudi, Andrus Rebane, Gerda Kordemets ja Georg Arnold, heli Mart Otsa, montaaž Kalle Käärik (Oculos Stuudio), tegevprodutsendid Maario Masing ja Kaspar Viilup, produtsent Gerda Kordemets.

21.50 "EÜE segu. Mõte" (2013)

Üritame tõlkida EÜE fenomeni tänasele inimesele. Mida EÜE omas ajas tähendas, ja kuidas ta muutus läbi oma 29 tegevusaasta. Kas EÜE oli vabadusvõitluse häll või komsomoliorganisatsiooni ussjätke? Autor ja režissöör Gerda Kordemets, toimetaja Piret Suurväli, operaator Andrus Rebane, produtsent Olga Käo.