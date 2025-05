Jean-Michel Jarre: mind peeti tulnukamuusika tegemise pärast hulluks

"Mul oli imelik tunne pärast raudse eesriide langemist avastada, et Moskvas ei lubatud minu muusikat mängida, sest kuigi seal polnud sõnu, oli see põgenemise ja õõnestamise sümbol, seepärast mul ongi nii põnev Eestis mängida," ütles helilooja ja elektroonilise muusika teerajaja Jean-Michel Jarre, kes esineb 17. juunil Tallinnas Unibet Arenal.

Jarre ei kavatsenud 2025. aastal kontserte anda, kuid ei suutnud huvitavale pakkumisele siiski ära öelda. "Mul oli idee avastada uut tehnoloogiat ja tehisaru ning teha oma muusikat pisut teistsugusel kujul. Eksperimenteerida, seega tuleb midagi väga teistsugust," tekitas Jarre põnevust.

Tehisaru laialdase leviku kohta ütles Jarre, et tuld ja elektrit kartsid inimesed ka kunagi, aga see andis inimkonnale väga suure progressi. "Mida varem sa seda mõistad ja ära kasutada saad, saad ka selle negatiivse mõjuga võidelda. Me ei tohiks kunagi unustada, et tehnoloogia on neutraalne, kõik sõltub selle kasutamisest," tõdes Jarre.

Teismelisena mängis Jarre rokkbändides, mingil hetkel otsustas aga oma kitarri ja võimendi maha müüa, läks Londonisse ja ostis endale väikese süntesaatori.

"Mäletan, et mu ema pidas mind hulluks, poeg teeb kodus söögilaua taga väikese masinaga imelikku müra," muheles Jarre. "Nii see algas."

Jarre sõnul oli see täielik tulnukamuusika, sest oli disko ja pungi aeg. "Album "Oxygène" oli täiesti raamidest väljas. Sellest muusikast ütlesid ära peaaegu kõik plaadifirmad. Nad ütlesid, et pole lauljat ega trummarit, see ei saa toimida. Kõik mu laulud olid kaheksa kuni kümme minutit pikad. Isegi mu ema, kes mind armastas ja on tore inimene, küsis miks ma panen oma plaadile gaasi nime ja panen plaadikaanele pealuu."

"Oxygène" on Prantsusmaa suurima läbimüügiga album.

Jarre on veel ühe erilise rekordi omanik. Tema Moskvas toimuva kontserdi publikuarvuks oli 3,4 miljonit inimest.

"Kõikide nende kontsertide puhul ei alustanud ma seda protsesssi ise, ettepanekud on tulnud mujalt. Moskvas näiteks linnapealt," tõdes Jarre. "Ilmselt on suure populaarsuse üks põhjus, et mu muusika oli nii pikka aega keelatud, eriti just Moskvas."

Jarre oli ka esimene lääne artist, kes esines kommunistlikus Hiinas 1981. aastal. "Oleksin nagu kuu peal mänginud," meenutas Jarre. "Samas olin ma nende jaoks nagu kuu pealt kukkunud. Minu kontsert oli sel ajal isegi lääne jaoks innovatiivne," sõnas Jarre.

Jarre Tallinna kontserdil astub üles ka Eesti elektroonilise muusika teerajaja Sven Grünberg. "Ma tean teda ja tema muusikat, aga me pole veel kohtunud," ütles Jarre. "Me ei tohiks unustada, et elektrooniline muusika sündis Euroopas. See pole seotud Ameerikaga. See on klassikalise muusika pärand. Ja just seepärast on Euroopa elektroonilise muusika skeene tähtis." tõi Jarre välja.

"Tahan ise uut avastada ja publikuga midagi ootamatut jagada. Kontsert tuleb täis üllatusi neile ja mulle," ütles Jarre.