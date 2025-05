Roosma: esimese isikunäituse ettevalmistamine on mulle palju energiat andnud

Sel esmaspäeval tähistas 50. sünnipäeva teleajakirjanik Tuuli Roosma. Sel puhul avaneb nädalavahetusel Voronja galeriis tema esimene isikunäitus. "Mul on nii hea meel 50 olla!" rõõmustas ta "Ringvaatele" antud intervjuus ja lisas, et esimese näituse ettevalmistamine on talle palju rõõmu ja energiat andnud. "Mul on selle üle hea meel."

Voronja galerii tegutseb Peipsiveerel, vanausuliste küla kalurimajas, kus mahajäetud paadikuuris avatakse igal suvel kaasaegse kunsti näitus. Varnja külas käib ka Roosma suvitamas. "Siin meil kogudus toimib ja selles mõttes äge elu käib," märkis ta.

Kuigi Roosma pole kunstiülikooli lõpetanud, on ta käinud avatud kunstiakadeemia ülikoolis, kus toimus aastane kursus "Maalimise ABC ja Z". Teleajakirjaniku sõnul aitas kursus tal lahti saada nii hirmust valge lõuendi ees kui ka sellest, mida keegi temast arvab. "Minu kunst ei pea välja tulema, vaid ma pean ise sellesse kunsti sisse minema. See on tegelikult asi, mis kõneleb minu endaga kõige rohkem."

Voronja galeristi Raul Oreškini sõnul on Voronja noore kunsti sõbralik galerii. "Meil on siin teinud väga paljud kuraatorid oma esimesi kuraatoritöid, kunstnikud oma esimese näituse. See on ka meie poliitiline agenda, et me anname platvormi uutele kunstnikele," selgitas ta.

Oreškin soovitab teistelgi kunstnike esimesi näituseid vaatamas käia. "Just siis on kunstnik kõikide teede alguses. Kõik pungad võivad õide puhkeda," märkis ta. "Kunstniku esimene näitus on kõige huvitavam, sest see mitmekesisus ja katsetus, eksperimentaalsus, julgus teha ka võib-olla valesti on alustaval kunstnikul sees."