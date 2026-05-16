Eurovisiooni võitis Bulgaaria

Bulgaaria kogus žürii ja rahva häälte liitmisel 516 punkti – 204 žüriilt ja 312 televaatajatelt.

See on Bulgaariale esimene kord Eurovisiooni võita. Kuigi Eurovisiooni tähistas sel aastal 70. sünnipäeva, osales Bulgaaria lauluvõistlusel esimest korda alles 2005. aastal. Enne käimasolevat aastat osales Bulgaaria Eurovisioonil viimati 2022. aastal, kuid toona finaali ei jõutud. Seejärel võttis riik kolmeaastase osalemispausi, viidates rahvusringhäälingu majanduslikele raskustele. Seni kõrgeima koha saavutas Bulgaaria 2017. aastal, kui Kristian Kostov tuli lauluga "Beautiful Mess" teisele kohale.

"Mitte keegi ei uskunud seda, et me võiksime võita. Saada seesugust armastust žüriilt ja vaatajatelt, see on nagu unistus. Ma ei tea, kas ma magan või see on reaalsus," ütles värske võitja pressikonverentsil.

Teisele kohale tuli Iisrael 343 punktiga. Iisrael sai televaatajatelt 220 punkti ja žüriilt 123 punkti. Ka möödunud aastal jäi Iisrael, kelle osalemise tõttu mitmed riigid tänavu võistlust boikoteerisid, teisele kohale.

Kolmanda koha saavutas Rumeenia, kogudes kokku 296 punkti – 64 žüriilt ja 232 televaatajatelt.

Pikalt favoriidiks peetud Soome tuli aga kuuendale kohale. Soome kogus žüriilt 141 punkti ja rahvalt 138 punkti. Meie lähiriikidest järgnesid Soomele 20. kohale tulnud Rootsi ja 22. koha saanud Leedu.

Lõpptulemus.

Ka rahvusvaheliselt žüriilt teenis enim hääli Bulgaaria, kogudes 204 punkti. Teisele ja kolmandale kohale tulid 165 punkti teeninud Austraalia ja Taani. Viimati võitis võistluse artist, kes tuli esimeseks nii televaatajate kui ka žürii tabelis, 2017. aastal, kui karika viis koju Portugali laulja Salvador Sobral.

Eesti žürii hindas kõrgeimate punktide vääriliseks Soome. Soomele järgnesid Norra (10 punkti), Taani (8 punkti), Bulgaaria (7 punkti), Itaalia (6 punkti), Poola (5 punkti), Horvaatia (4 punkti), Kreeka (3 punkti), Belgia (2 punkti) ja Tšehhi (1 punkt). Eesti žüriisse kuulusid Alexander Makarov, Eva Palm, Inger, Isabella Runge, Kaidi Klein, Karl Killing ja Sebastian Koljak.

Eesti televaatajate punktid jagunesid järgmiselt: Soome (12 punkti), Moldova (10 punkti), Ukraina (8 punkti), Bulgaaria (7 punkti), Itaalia (6 punkti), Austraalia (5 punkti), Rumeenia (4 punkti), Kreeka (3 punkti), Taani (2 punkti), Iisrael (1 punkt).

Žürii hinded.

Omamoodi tormi veeklaasis tekitas finaalis tehnilistel põhjustel ebaõnnestunud Tšehhi esinemine: pilt seiskus, kaadrid hüppasid ja ekraan vilkus. Ligikaudu 40-sekundiline probleem pildiga ei mõjutanud EBU hinnangul artisti esitust ja heli, mistõttu ei lastud tal laulu uuesti esitada. Lõpuks tuli Tšehhi 16. kohale.

Eurovisiooni lauluvõistluse finaalis astusid lavale Taani, Saksamaa, Iisrael, Belgia, Albaania, Kreeka, Ukraina, Austraalia, Serbia, Malta, Tšehhi, Bulgaaria, Horvaatia, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Moldova, Soome, Poola, Leedu, Rootsi, Küpros, Itaalia, Norra, Rumeenia ja Austria. Eesti finaali ei pääsenud.

