Kristo Elias: David Attenborough'l on tohutu mõju

Maailmakuulus loodusemees sir David Attenborough tähistas äsja 99. sünnipäeva ja esitles ka oma uusimat dokfilmi "Ookean". "Osooni" saatejuht Kristo Elias sõnas "Ringvaates", et tegu on ilmselt Attenborough viimase sõnumiga inimkonnale.

"On uskumatu sellises vanuses olla nii vitaalne, anda läbi tele-ekraani sellist sõnumit edasi. Ei veetud lihtsalt vanahärra kohale ja ta midagi ütles, tal on selline veenmisjõud ja tal on ka suur sõnum, mida maailmale edastada oma elu lõpul tulevastele põlvedele," kiitis Elias loodusmeest ja filmi.

Uue dokfilmi keskmes on ookean kui eluallikas. "Sealt saab alguse suurem osa maailma elust. Ookean on maailma kopsud, sealt tuleb palju rohkem hapnikku kui meie puudest, see on tohutu süsinikutalletaja, tohutu elurikkuse allikas. Seal on kõike," rääkis Elias.

Kui tavalistes loodusfilmides räägitakse ilust, siis nüüd räägitakse Eliase sõnal ka probleemist, mis ookeane ähvardab. "See on tohutu ülepüük, põhjatraalimine, see on sõja või tuumatalvega võrreldav. Sellest tohutust liigirikkusest saab elutu kõrb. Aga ta ei näita ainult koledust, vaid ta annab ka lootust," rääkis Elias. "Film näitab, et kui lõpetada mingitel aladel ära, siis loodus ise ja elu on võimeline taastuma. Mõne aastaga elu taastub ja ökosüsteem tuleb tagasi," sõnas saatejuht.

"Suurem agenda on selline, et juunis toimub suur ÜRO ookeanide konverents, seal maailmaliidrid saavad kokku ja langetavad otsuseid, kas suurendada merekaitsealasid, mis muudaks olukorda palju paremaks. See film on nagu pärand, tema suure töö lõpp ja testament, et tehke ära need," sõnas Elias.

David Attenborough'd peetakse üheks usaldusväärsemaks inimeseks. "Ta ei ole lihtsalt sõnamulina etleja, ta on väga teaduspõhine, töötab alati koos teadlastega. Tal on tohutu kogemus, 50. aastatest ise näinud elurikkuse vähenemist, teinud tohutult filme. Ta on alati sõbralik ja konkreetne, tal on tohutu mõju," kinnitas Elias.