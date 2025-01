Kristo Elias: Gröönimaa on elurikas ja ebamaine

Saatejuht Kristo Elias rääkis "Ringvaates", et saates "Osoon" saab kaasa elada nende rännakule Gröönimaal, mis on elurikas ja ebamaine paik maailmas. Polaarrändur Timo Palo sõnul on seal turism kalapüügi kõrvale oluliseks majandusharuks tõusnud, nüüd aga loodavad kohalikud maavarade kaevandamise peale.

"Ega kohalikud selle peale igapäevaselt ei mõtle, kas nad tahavad olla iseseisvad või kellelegi kuuluda, nad elavad oma tavalist elu ja muretsevad sellepärast, kas neil on tööd teha, et toit lauale saada," ütles Gröönimaal rännanud "Osooni" saatejuht Kristo Elias.

"Jää sulab seal väga suure kiirusega," lisas polaarrändur Timo Palo, kes käis Gröönimaal ka kümme aastat tagasi. "Tänu satelliitidele on meil 20–30 aastat olnud võimalik Gröönimaa jääkilbi kahanemist päris hästi jälgida. Alates 1990. aastatest on Gröönimaa sulamine kiirenenud seitse korda."

Eliase sõnul on Prantsusmaa-suurune ala Gröönimaast jäävaba. "Seal saab matkata ja tulevikus võib olla ka maavarasid kaevandada. Meil õnnestus rääkida Gröönimaa kohaliku maavarade ministri, geoloogi ja kaevandajaga. Gröönimaal on praegu üks aktiivne kaevandus."

Üle Gröönimaa on välja antud 80 kaevandusluba. "Praegu uuritakse ja mõeldakse, aga veel ei teata, kas see äriplaan käiku läheb, sest tegemist on ikkagi Arktikaga. Nõuded on seal väga suured, sest sealne loodusrahvas hoolib oma loodusest ja reostama ei hakata," tõi Elias välja.

"Turism kasvab seal praegu mühinal. See on teine oluline majandusharu, mis on kalapüügi kõrvale tõusnud ja ega neil muid väljavaateid ei olegi," lisas Palo.

Aprillikuus võib Gröönimaal toimuda iseseisvusreferendum ja kui Gröönimaa tõesti otsustab Taanist iseseisvuda, siis peab ta Palo sõnul suu puhtaks pühkima ka kõikidest investeeringutest ja toetustest, mis Taani on sinna paigutanud. "Siis ongi küsimus, et Gröönimaa võib ju poliitiliselt iseseisvuda, aga kuidas ta majanduslikult iseseisvuda suudab. Maavarad ongi üks asi, mille peale nad loodavad," selgitas Palo.

Elias tõi välja, et Gröönimaal ringi rännates nägid nad muskusveiseid ja küürvaalu. "See ei ole külm, kõle ega tühi, vaid elurikas paik. Gröönimaa on ebamaine koht, sest igal pool maailmas on inimjälge hästi palju, aga seal on sadade kilomeetrite viis tühjust ja see oli minu jaoks kõige ägedam."

Gröönimaa rännakule saab kaasa elada saates "Osoon" alates 27. jaanuarist ning veebikanalist Jupiter.